Сформировать правительство Италии поручено Джузеппе Конте

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать новое правительство страны Джузеппе Конте, исполняющему обязанности председателя Совета министров. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.
Как передает агентство ANSA, консультации пройдут в Палаццо Монтечиторио, где заседает Палата депутатов Италии. К переговорам, как ожидается, подключатся Движение "5 звезд" и оппозиционная Демократическая партия.
Проект бюджета и модернизация
Конте заявил, что необходимо как можно скорее найти выход из политической нестабильности. Он добавил, что новый кабмин должен будет сразу же приступить к работе над модернизацией страны и проектом бюджета на 2020 год.
Лидер правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини 8 августа заявил о выходе из правящей коалиции с Движением "5 звезд" под руководством Джузеппе Конте. В результате Конте 20 августа объявил об отставке с поста итальянского премьера. Президент Серджо Маттарелла дал партиям время до 28 августа, чтобы те смогли найти в парламенте партнеров по коалиции и тем самым предотвратить новые выборы. Кандидатуру Джузеппе Конте согласовали в качестве премьер-министра.
Популистское движение "5 звезд" и Демократическая партия Италии уже говорили о готовности к диалогу.
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Автор: Лилиана Бек, Наталья Позднякова