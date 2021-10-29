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Су-25

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Конференции ООН по климату: чего удалось добиться на них за 25 лет? 29.10.2021

Парижское соглашение по климату стало главным достижением мирового сообщества в деле борьбы с глобальным потеплением за последнюю четверть века. Однако на пути к достижению целей документа по-прежнему много препятствий.
04.04.2020, Russland, Orekhovo-Zuyevo: MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 4, 2020: A domestic gas explosion has caused a partial collapse of a five-storey apartment building section at Gagarina Street, 31, Orekhovo-Zuyevo, one casualty reported, four injured. Emercom/TASS Foto: Emercom/TASS/dpa |

В России за два месяца произошло около 20 взрывов газа 27.10.2021

60 процентов всех возгораний происходит в жилых домах, заявляют в МЧС. Только с 25 по 27 октября произошли взрывы газа в Татарстане, Подмосковье и Калининградской области.
Jan. 1, 1940 - Paris, France - Famous as no artist ever had been, PABLO PICASSO was a pioneer, a master and a protean monster, with a hand in every art movement of the century. Before his 50th birthday, the little Spaniard from Malaga had become the very prototype of the modern artist as public figure. Picasso s audience - meaning people who had heard of him and seen his work, at least in reproduction - was in the tens, possibly hundreds, of millions. He and his work were the subjects of unending analysis, gossip, dislike, adoration and rumor. Paris France PUBLICATIONxINxGERxONLY - ZUMAk09

Два лица Пабло Пикассо: конфликт великого художника 25.10.2021

140 лет назад, 25 октября 1881 года, родился Пабло Пикассо. Титан мирового искусства был не только гениальным художником, но и убежденным коммунистом.

19.10.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 19, 2020: Moscow Mayor Sergei Sobyanin (R) visits a field hospital for COVID-19 patients in the Moskva car centre at Kashirskoye Shosse Street during the pandemic of the novel coronavirus disease (COVID-19). Moscow has reported 15,982 new cases of COVID-19 for the period between 11am 18 October and 11am 19 October 2020. Vladimir Gerdo/TASS Foto: Vladimir Gerdo/TASS/dpa |

Мэр Москвы объявил о введении "домашнего режима" для невакцинированных 19.10.2021

Согласно требованию Сергея Собянина, не прошедшие вакцинацию москвичи старше 60 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года должны находиться дома.
05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service on duty in the Kerch Strait. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Вопрос юрисдикции суда по керченскому конфликту решится через несколько месяцев 16.10.2021

Поводом для судебного разбирательства в Гааге стал Керченский инцидент, случившийся 25 ноября 2018 года. В тот день российскими пограничниками были задержаны два украинских катера и рейдовый буксир ВМС Украины.
Protestaktion der Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) in Moskau am 25. September gegen Parlamentswahlergebnis. Copyright:

Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева оштрафована за организацию митинга 04.10.2021

Тверской суд Москвы признал Екатерину Енгалычеву виновной в повторном нарушении статьи о призывах к несанкционированным акциям. По словам депутата, речь идет о репосте анонса встречи КПРФ с избирателями 25 сентября.
FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Десятки боевых самолетов КНР вновь вошли в воздушное пространство Тайваня 03.10.2021

Пекин посылает боевую авиацию в опознавательную зону ПВО Тайваня уже вторые сутки. Премьер Тайваня Су Чжэньчан обвинил КНР в агрессивном поведении и попытках запугивания.
TOPSHOT - A serviceman of Russia's Emergencies Ministry, wearing protective gear, disinfects Kievsky railway terminal amid the COVID-19 pandemic in Moscow on September 2021. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

В России впервые с июля выявлено более 25 тысяч заражений ковидом 02.10.2021

Суточный прирост заражений коронавирусом в России превысил 25 тысяч случаев. Уже пятый день смертность от ковида держится на пиковых значениях.
An undated handout picture provided by RM Auctions of London, on 27 October 2010, shows the Aston Martin DB5 driven by Scottish actor Sean Connery in the James Bond movies 'Goldfinger' and 'Thunderball'. The car is to be auctioned in London, Britain on 27 October 2010 and is expected to raise in excess of 3.5 million GBP. EPA/DARIN SCHNABEL / RM AUCTIONS / HO EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ++

От Aston Martin до BMW: легендарные автомобили Джеймса Бонда 28.09.2021

Во вторник, 28 сентября, 25-й фильм о Джеймсе Бонде празднует мировую премьеру. 30 сентября фильм выходит на экраны в Германии. Для тех, кто с трудом может дождаться, предлагаем полюбоваться автомобилями суперагента.

Ppro-democracy Buddhist monks and other supporters take part in a demonstration against the junta in Mandalay on September 25, 2021, marking the 14-year anniversary of the 2007 Saffron revolution. (Photo by STR / AFP)

В Мьянме на протест против хунты вышли буддийские монахи 25.09.2021

Десятки буддийских монахов устроили шествие по улицам города Мандалай, требуя освободить политзаключенных.
SOCHI, RUSSIA - SEPTEMBER 25, 2021: People are seen at the Sochi Autodrom racing circuit hosting the 2021 Formula One Russian Grand Prix. The third practice session of the 2021 F1 Russian Grand Prix has been canceled amid heavy rains in Sochi. Sergei Fadeichev/TASS

Из-за непогоды ограничено авиа- и железнодорожное сообщение в Сочи 25.09.2021

По данным МЧС России, 25 и 26 сентября на территории Краснодарского края местами будут идти ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.
Members and supporters of the Russian Communist Party attend a rally to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Власти Москвы пытаются предотвратить митинг против итогов выборов в Госдуму 24.09.2021

На фоне призывов КПРФ к проведению протестной акции в Москве 25 сентября столичная прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
25.05.21 *** A view shows a woman, who names herself Sofia Sapega and admits that she is the editor of a Telegram channel Chernaya Kniga Belarusi (Black Book of Belarus) which discloses the personal information of internal affairs officers, at an unknown location, in this still image taken from video released May 25, 2021. Russian citizen Sofia Sapega and Belarusian opposition activist and blogger Roman Protasevich were detained by Belarusian authorities after a forced landing of Ryanair Flight 4978 flying from Athens to Vilnius in Minsk on May 23, 2021. Telegram Channel Zheltye Slivy/Reuters TV via REUTERS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT ZHELTYE SLIVY.

Мать Софьи Сапеги сообщила о продлении домашнего ареста дочери 23.09.2021

Задержанная в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега останется под домашним арестом до 25 декабря, сообщила DW мать девушки Анна Дудич.
10.09.2021, Bayern, München: Protestteilnehmer in weißen Ganzkörperanzügen gehen von Polizei begleitet über eine Straße, um gegen die Automesse IAA-Mobility zu demonstrieren. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Тысячи демонстрантов протестовали в Мюнхене против автосалона IAA 11.09.2021

По разным данным, от 13 500 до 25 000 человек протестовали в столице Баварии против автосалона IAA. По 16 маршрутам велосипедисты съехались в центр Мюнхена, где встретились с пешими демонстрантами на лугу Терезы.
Russian President Vladimir Putin, right, and Belarusian President Alexander Lukashenko talk during their meeting in Moscow, Russia, Thursday, Sept. 9, 2021. (Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

25 лет интеграции. Что Беларусь получает и теряет от сближения с Россией 09.09.2021

От интеграции с Россией Беларуси имеет льготные цены на энергоносители и доступ к рынку РФ, при этом в стране замедляются реформы и растет угроза ее независимости, считают эксперты.
WIRTSCHAFT Druck von Rubel-Banknoten in Perm PERM, RUSSIA. DECEMBER 4, 2014. A woman counting 1000 ruble banknotes at Perm Printing Factory. Vladimir Smirnov/TASS +++ (C) Imago/Itar-Tass/V. Smirnov

В России зафиксировано рекордное число случаев коррупции за 8 лет 31.08.2021

Около 25 тысяч коррупционных преступлений за первое полугодие 2021 года зафиксировала Генпрокуратура РФ. Причиненный ущерб оценивается примерно в 40 млрд рублей.
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