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Парижское соглашение по климату стало главным достижением мирового сообщества в деле борьбы с глобальным потеплением за последнюю четверть века. Однако на пути к достижению целей документа по-прежнему много препятствий.
60 процентов всех возгораний происходит в жилых домах, заявляют в МЧС. Только с 25 по 27 октября произошли взрывы газа в Татарстане, Подмосковье и Калининградской области.
140 лет назад, 25 октября 1881 года, родился Пабло Пикассо. Титан мирового искусства был не только гениальным художником, но и убежденным коммунистом.
Согласно требованию Сергея Собянина, не прошедшие вакцинацию москвичи старше 60 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года должны находиться дома.
Поводом для судебного разбирательства в Гааге стал Керченский инцидент, случившийся 25 ноября 2018 года. В тот день российскими пограничниками были задержаны два украинских катера и рейдовый буксир ВМС Украины.
Тверской суд Москвы признал Екатерину Енгалычеву виновной в повторном нарушении статьи о призывах к несанкционированным акциям. По словам депутата, речь идет о репосте анонса встречи КПРФ с избирателями 25 сентября.
Пекин посылает боевую авиацию в опознавательную зону ПВО Тайваня уже вторые сутки. Премьер Тайваня Су Чжэньчан обвинил КНР в агрессивном поведении и попытках запугивания.
Суточный прирост заражений коронавирусом в России превысил 25 тысяч случаев. Уже пятый день смертность от ковида держится на пиковых значениях.
Во вторник, 28 сентября, 25-й фильм о Джеймсе Бонде празднует мировую премьеру. 30 сентября фильм выходит на экраны в Германии. Для тех, кто с трудом может дождаться, предлагаем полюбоваться автомобилями суперагента.
Десятки буддийских монахов устроили шествие по улицам города Мандалай, требуя освободить политзаключенных.
По данным МЧС России, 25 и 26 сентября на территории Краснодарского края местами будут идти ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.
На фоне призывов КПРФ к проведению протестной акции в Москве 25 сентября столичная прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Задержанная в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега останется под домашним арестом до 25 декабря, сообщила DW мать девушки Анна Дудич.
По разным данным, от 13 500 до 25 000 человек протестовали в столице Баварии против автосалона IAA. По 16 маршрутам велосипедисты съехались в центр Мюнхена, где встретились с пешими демонстрантами на лугу Терезы.
От интеграции с Россией Беларуси имеет льготные цены на энергоносители и доступ к рынку РФ, при этом в стране замедляются реформы и растет угроза ее независимости, считают эксперты.
Около 25 тысяч коррупционных преступлений за первое полугодие 2021 года зафиксировала Генпрокуратура РФ. Причиненный ущерб оценивается примерно в 40 млрд рублей.
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