Мэр Москвы объявил о введении "домашнего режима" для невакцинированных

Согласно требованию Сергея Собянина, не прошедшие вакцинацию москвичи старше 60 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года должны находиться дома.