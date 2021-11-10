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Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
За истекшие 24 часа в Украине, по данным министерства здравоохранения, скончались еще 793 человека с СOVID-19. Между тем суточный прирост новых заражений немного снизился.
За последние 24 часа в ФРГ выявлены более 37 тысяч новых случаев инфицированния вирусом SARS-CoV-2, 154 пациента с ковидом скончались, сообщил Институт имени Роберта Коха.
Полицейские задержали минимум 24 человека на станциях метро "Пушкинская" и "Октябрьское поле", сообщают очевидцы. Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию националистов в День народного единства.
Суточный показатель зараженных коронавирусом в ФРГ возрос почти до 34 тысяч, за последние 24 часа скончались 165 пациентов с ковидом, сообщил Институт имени Роберта Коха.
Полиция задержала в Токио 24-летнего злоумышленника, напавшего с ножом на пассажиров поезда на ветке Keio. Ему было предъявлено обвинение в попытке убийства.
Правые экстремисты, прибывшие 24 октября к немецко-польской границе для "защиты" ее от нелегальных мигрантов, - члены неонацистской партии "Третий путь". Что о ней известно?
Правозащитники сообщили о задержании 24 человек в Гомеле за подписку на Telegram-каналы, признанные властями экстремистскими.
Рост числа смертей фиксируется в России практически ежедневно, начиная с 24 сентября. Психологическая отметка в тысячу случаев была преодолена 16 октября.
За минувшие 24 часа в России с диагнозом COVID-19 скончались 929 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии.
Пекин посылает боевую авиацию в опознавательную зону ПВО Тайваня уже вторые сутки. Премьер Тайваня Су Чжэньчан обвинил КНР в агрессивном поведении и попытках запугивания.
Тенденция роста числа новых случаев заражения COVID-19 отмечается в России со второй половины сентября. Летальность начала заметно расти с 24 сентября.
Число летальных исходов от COVID-19 в России за последние 24 часа составило 852 человека. Это максимальный показатель за все время эпидемии коронавируса в РФ.
Многочисленные звезды мировой музыки и другие знаменитости поддержали 24-часовой фестиваль Global Citizen Live в защиту климата и за справедливое распределение вакцин от коронавируса.
Десятки буддийских монахов устроили шествие по улицам города Мандалай, требуя освободить политзаключенных.
За минувшие 24 часа в России с диагнозом COVID-19 скончались 820 человек - это максимальный показатель с начала пандемии, следует из данных оперштаба. Такая же суточная смертность была зафиксирована 26 августа.
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