В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.