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Су-24

TOPSHOT - Servicemen of Russia's Emergencies Ministry wearing protective gear disinfect Moscow's Belorussky railway station on October 20, 2021, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. - Russia said Wednesday 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19 10.11.2021

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 25.05.21 *** News Bilder des Tages May 25, 2021, Kiev, Kiev, Ukraine: A health worker enters in an area with covid-19 patients with extreme situation in the intensive cares area of a hospital in Kiev, Ukraine. Banners in the plastic barrier say Stop red zone Kiev Ukraine - ZUMAa131 20210525_zap_a131_003 Copyright: xCelestinoxArcexLavinx

Ковид: в Украине зарегистрирован новый суточный пик смертности 06.11.2021

За истекшие 24 часа в Украине, по данным министерства здравоохранения, скончались еще 793 человека с СOVID-19. Между тем суточный прирост новых заражений немного снизился.
28/04/2021 13:15:48 This picture taken on April 28, 2021 in Magdeburg, eastern Germany, shows medical staff as it takes care of a Covid-19 patient in the Covid-19 intensive care unit of the community hospital (Klinikum Magdeburg), amid the ongoing coronavirus COVID-19 pandemic. (Photo by Ronny Hartmann / AFP)

В Германии - новый максимум заразившихся коронавирусом за сутки 05.11.2021

За последние 24 часа в ФРГ выявлены более 37 тысяч новых случаев инфицированния вирусом SARS-CoV-2, 154 пациента с ковидом скончались, сообщил Институт имени Роберта Коха.
4.11.2021, Moskau****Police officers wearing face masks to help curb the spread of the coronavirus detain a protestor during an unsanctioned action to mark National Unity Day in Moscow, Russia, Thursday, Nov. 4, 2021. The Moscow authorities banned their traditional Russian March in Moscow celebrating People's Unity Day due to the COVID-19 pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Полиция в Москве проводит задержания перед несогласованным "Русским маршем" 04.11.2021

Полицейские задержали минимум 24 человека на станциях метро "Пушкинская" и "Октябрьское поле", сообщают очевидцы. Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию националистов в День народного единства.
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland - Corona Testzentrum Grugahalle für gratis Bürgertest geöffnet, Covid Schnelltest, ein Arzt testet eine junge Frau mittels Rachenabstrich auf das Coronavirus, ab dem 08. März können sich Bundesbürger 1x wöchentlich kostenlos auf Corona im Schnelltestzentrum testen lassen.

В Германии зафиксирован суточный максимум инфицированных за всю пандемию 04.11.2021

Суточный показатель зараженных коронавирусом в ФРГ возрос почти до 34 тысяч, за последние 24 часа скончались 165 пациентов с ковидом, сообщил Институт имени Роберта Коха.
Halloween goers arrive in costumes at a train station as thousands continue gathering in Shibuya district, a popular gathering area for Halloween after midnight on Monday, Nov. 1, 2021, in Tokyo. (AP Photo/Kiichiro Sato)

В Токио мужчина ранил ножом 17 пассажиров поезда и попытался поджечь вагон 01.11.2021

Полиция задержала в Токио 24-летнего злоумышленника, напавшего с ножом на пассажиров поезда на ветке Keio. Ему было предъявлено обвинение в попытке убийства.

01/05/2019 *** Teilnehmer eines rechten Aufmarsches der Partei Der dritte Weg gehen vor der Pauluskirche entlang. +++ dpa-Bildfunk +++

Неонацистская партия "Третий путь": насколько она сильна в Германии? 27.10.2021

Правые экстремисты, прибывшие 24 октября к немецко-польской границе для "защиты" ее от нелегальных мигрантов, - члены неонацистской партии "Третий путь". Что о ней известно?
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 30: People attend a rally for 'free Internet' and in support of the Telegram Messenger in Akademika Sakharova Avenue in Moscow, Russia, on April 30, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Беларуси задержали почти 30 человек за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы 27.10.2021

Правозащитники сообщили о задержании 24 человек в Гомеле за подписку на Telegram-каналы, признанные властями экстремистскими.
12.05.2020, Russland, Moskau: 6240320 12.05.2020 Hospital's employees wearing personal protective equipment (PPE) transport a patient to a hospital complex for COVID-19 patients in Kommunarka settlement, in Moscow, Russia. Iliya Pitalev / Sputnik Foto: Iliya Pitalev/Sputnik/dpa |

В России новый максимальный суточный показатель смертности от ковида 20.10.2021

Рост числа смертей фиксируется в России практически ежедневно, начиная с 24 сентября. Психологическая отметка в тысячу случаев была преодолена 16 октября.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 23, 2021: A medical worker is seen at the Novomoskovsky multipurpose medical centre for patients with suspected COVID-19 coronavirus infection, in Kommunarka, Novomoskovsky Administrative District of Moscow. Since the start of the pandemic, Moscow has confirmed more than 1,608,000 cases of COVID-19. Since 16 September, the number of new confirmed cases has been increasing in the Russian capital by more than 1,900 daily. According to the Moscow government, in the past week, the number of new cases has increased by 24% and the number of COVID-19 hospitalisations has increased by 15%. Vladimir Gerdo/TASS

В России впервые зафиксировано более 900 смертей от ковида за сутки 06.10.2021

За минувшие 24 часа в России с диагнозом COVID-19 скончались 929 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии.
FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Десятки боевых самолетов КНР вновь вошли в воздушное пространство Тайваня 03.10.2021

Пекин посылает боевую авиацию в опознавательную зону ПВО Тайваня уже вторые сутки. Премьер Тайваня Су Чжэньчан обвинил КНР в агрессивном поведении и попытках запугивания.
KRASNODAR, RUSSIA - AUGUST 6, 2021: A patient is seen at an intensive care unit of a COVID-19 facility at Clinical Hospital 2. Yuri Kozitsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS10BBD2

В РФ вновь максимальное за пандемию число умерших от COVID-19 в сутки 30.09.2021

Тенденция роста числа новых случаев заражения COVID-19 отмечается в России со второй половины сентября. Летальность начала заметно расти с 24 сентября.
6244611 18.05.2020 A medical worker wearing personal protective equipment (PPE) and a patient are pictured at a hospital for patients diagnosed with the COVID-19 infection, at Pirogov National Medical and Surgical Centre, in Moscow, Russia. Iliya Pitalev / Sputnik

В России - максимум смертей от ковида за сутки за всю пандемию 28.09.2021

Число летальных исходов от COVID-19 в России за последние 24 часа составило 852 человека. Это максимальный показатель за все время эпидемии коронавируса в РФ.
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 25: Elton John performs on stage during Global Citizen Live on September 25, 2021 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/Getty Images For Global Citizen)

Во Франции стартовал всемирный фестиваль в защиту климата 26.09.2021

Многочисленные звезды мировой музыки и другие знаменитости поддержали 24-часовой фестиваль Global Citizen Live в защиту климата и за справедливое распределение вакцин от коронавируса.
Ppro-democracy Buddhist monks and other supporters take part in a demonstration against the junta in Mandalay on September 25, 2021, marking the 14-year anniversary of the 2007 Saffron revolution. (Photo by STR / AFP)

В Мьянме на протест против хунты вышли буддийские монахи 25.09.2021

Десятки буддийских монахов устроили шествие по улицам города Мандалай, требуя освободить политзаключенных.
6244611 18.05.2020 A medical worker wearing personal protective equipment (PPE) and a patient are pictured at a hospital for patients diagnosed with the COVID-19 infection, at Pirogov National Medical and Surgical Centre, in Moscow, Russia. Iliya Pitalev / Sputnik

В России вновь резко возросла смертность от ковида 23.09.2021

За минувшие 24 часа в России с диагнозом COVID-19 скончались 820 человек - это максимальный показатель с начала пандемии, следует из данных оперштаба. Такая же суточная смертность была зафиксирована 26 августа.
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