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Сухуми

Город на Черноморском побережье Кавказа. Административный центр и крупнейший город самопровозглашенной Республики Абхазия.

SUKHUM, ABKHAZIA - AUGUST 26, 2019: Abkhazia s presidential candidate and incumbent president Raul Khajimba during a press briefing at the Abkhazian presidential office. The second round of the 2019 Abkhazian presidential election is scheduled for September 8. Valery Matytsin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0B7F88

В Абхазии активисты штурмуют здание администрации главы региона 09.01.2020

На площади перед зданием администрации президента в Сухуми собрались сотни людей. Они требуют перевыборов главы самопровозглашенной Республики Абхазия.
REFILE - CORRECTING TYPO Russian President Vladimir Putin (R) shakes hands with Abkhazia's President Raul Khadzhimba during a signing ceremony at the Bocharov Ruchei state residence in Sochi November 24, 2014. REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin (RUSSIA - Tags: POLITICS) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS // eingestellt von se

Абхазия и Россия: поэтапный аншлюс 10.10.2015

Абхазия считает себя "независимым государством" на Черном море и буфером между Грузией и Россией. В реальности все куда сложнее, в чем убедилась съемочная команда DW.

Абхазия: как живет самопровозглашенная республика? (02.10.2015) 02.10.2015

Самопровозглашенную Абхазию, помимо России, признали всего три государства. Как живет регион в условиях замороженного конфликта?
Der Regierungssitz in Suchumi in der georgischen Provinz Abchasien (1992-1993 zerbombt), davor die weiße Aufschrift Republik Abchasien auf einem roten Transparent. Aufnahme vom September 2008. Südossetien und Abchasien gelten seit vielen Jahren als Konfliktherde. Beide hatten sich nach dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre in Bürgerkriegen von Georgien abgespalten. Politisch und wirtschaftlich sind sie weitgehend isoliert. Von der internationalen Gemeinschaft werden sie bis heute nicht als eigenständig anerkannt. Anfang August war der Konflikt zwischen den beiden von Russland unterstützen Gebieten und Georgien eskaliert. Foto: Stefan Voss +++(c) dpa - Report+++

Эксперт: Конфликт в Абхазии сравнивать с происходящим на Украине недопустимо 30.05.2014

Эксперт московского Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Вадим Муханов объяснил в интервью DW, в чем причина политического кризиса в непризнаннной республике Абхазия.
Abkhazian President Alexander Ankvab talks during a news conference after his meeting Russian President Dmitry Medvedev in Moscow, Russia, on Thursday, Oct. 6, 2011. (ddp images/AP Photo/Ivan Sekretarev, pool)

Глава Абхазии сообщил о попытке силового захвата власти 28.05.2014

Президент непризнанной республики призвал оппозицию вернуть ситуацию в законное русло.
Schild Georgische Regierung auf dem Gebäude georgischer Regierung in Tbilisi (Tiflis, Georgien). Thema: 100-Tage-Bilanz georgischer Regierung. Foto: DW/Amalia Ogandjanyan, Januar 2013

Министерство реинтеграции Грузии переименуют 27.12.2013

С 2014 года министерство реинтеграции Грузии получит новое название - примирения и гражданского равноправия. DW - о причинах появления нового имени и об итогах работы ведомства.
Urals Aluminum Plant UAZ-RUSAL, manufacturing alumina and aluminum in the town of Kamensk-Uralsky. RIA Novosti August 2009

Немецкие репарации и советская экономика: цифры, факты, люди 25.08.2010

О том, чем и сколько заплатила после войны Германия за материальный ущерб, нанесенный нацистами экономике СССР, до сих пор известно немногим. Для советской промышленности эти репарации были жизненно важны.
Blick von der Burg oberhalb der Stadt auf das Zentrum von Georgiens Hauptstadt Tiflis, in der Bildmitte ist der Fluß Kura zu sehen

Тбилиси возмущен необъявленным визитом Медведева в Абхазию 08.08.2010

Дмитрий Медведев прибыл с необъявленным визитом в грузинскую мятежную провинцию Абхазия, которую Москва признает как независимое государство. В Тбилиси отреагировали на это с глубоким возмущением.
Local residents of Sukhumi, the capital of separatist Georgian region of Abkhazia, greet visiting Russian Prime Minister Vladimir Putin, right, Wednesday, Aug. 12, 2009. Putin said Wednesday his country will spend at least 15 billion rubles ($470 million) next year to build Russian military bases in Abkhazia and tighten it's borders. Then he traveled to Abkhazia's capital Sukhumi to meet officials of the separatist government. (AP Photo/RIA Novosti,Alexei Nikolsky, Pool)

Путин обещает военную поддержку мятежной Абхазии 12.08.2009

Премьер-министр России Владимир Путин пообещал Абхазии военную поддержку и призвал ООН и ОБСЕ признать независимость этой мятежной грузинской провинции. Грузия назвала визит Путина в Сухуми провокацией.
Ein Fahrzeug der UN-Mission vor einem Brotkiosk in der Hauptstadt Suchumi in Abchasien. Aufnahme vom September 2008. Südossetien und Abchasien gelten seit vielen Jahren als Konfliktherde. Beide hatten sich nach dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre in Bürgerkriegen von Georgien abgespalten. Politisch und wirtschaftlich sind sie weitgehend isoliert. Von der internationalen Gemeinschaft werden sie bis heute nicht als eigenständig anerkannt. Anfang August war der Konflikt zwischen den beiden von Russland unterstützen Gebieten und Georgien eskaliert. Foto: Stefan Voss +++(c) dpa - Report+++

Абхазию и Южную Осетию посетят представители Евросоюза и ООН 04.05.2009

Представители международных организаций проведут в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми переговоры. Они будут посвящены подготовке очередного раунда международных дискуссий по безопасности в Закавказье.
TV crews stand in front of the European Commission headquarter awaiting reaction of the European institutions after the results to the Irish referendum to Lisbon Treaty in Brussels, Belgium, on 13 June 2008. Vote-counting started Friday in a knife-edge European Union (EU) referendum in Ireland which could plunge the 27-nation bloc into a new crisis if its new treaty is rejected. Ireland's roughly three million voters effectively hold the future direction of the entire EU -- population nearly 500 million -- in their hands as the Lisbon Treaty needs approval by all 27 EU member states. EPA/OLIVIER HOSLET +++(c) dpa - Report+++

Цхинвали и Сухуми стоят на пути Беларуси к "Восточному партнерству"? 05.03.2009

Как повлияет признание Беларусью независимости Южной Осетии и Абхазии на ее шансы стать полноценным участником программы Евросоюза "Восточное партнерство". Эксперты и политики расходятся во мнениях по этому вопросу.
Ein Fahrzeug der UN-Mission vor einem Brotkiosk in der Hauptstadt Suchumi in Abchasien. Aufnahme vom September 2008. Südossetien und Abchasien gelten seit vielen Jahren als Konfliktherde. Beide hatten sich nach dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre in Bürgerkriegen von Georgien abgespalten. Politisch und wirtschaftlich sind sie weitgehend isoliert. Von der internationalen Gemeinschaft werden sie bis heute nicht als eigenständig anerkannt. Anfang August war der Konflikt zwischen den beiden von Russland unterstützen Gebieten und Georgien eskaliert. Foto: Stefan Voss +++(c) dpa - Report+++

Делегация ООН проведет встречи с лидерами Абхазии 04.12.2008

В столицу Абхазии Сухуми 4 декабря прибывает делегация представителей ООН. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в республике и общая обстановка в регионе.
Russian peacekeepers man a gun during training in Georgia's separatist region of Abkhazia, Sunday, May 4, 2008. Russia last week augmented its peacekeeping force in Abkhazia and says its military build up is in response to Georgian deployments near the two breakaway regions and is aimed at protecting Russian citizens there. Abkhazia and another region, South Ossetia, have had de-facto independence since the 1990s. (AP Photo)

Кавказ: Кремль назначает послов, Минск не спешит с признанием 27.10.2008

Президент РФ подписал указы о назначении послов в самопровозглашенных республиках. Единственный союзник России на постсоветском пространстве не торопится с решением о признании независимости грузинских провинций.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov addresses students of MGIMO (Moscow State Institute for Foreign Relations) in Moscow, Monday, Sept. 1, 2008 . Russia warned the West on Monday against supporting Georgia's leadership and called for an arms embargo against the nation until a different government is in place in the ex-Soviet republic. Foreign Minister Sergey Lavrov's remarks are likely to anger the United States and Europe and enrage Georgian President Mikhail Saakashvili. He made it clear Moscow wants Saakashvili out of power in Georgia. (AP Photo/Misha Japaridze)

МИД России готовит дипмиссии в Абхазии и Южной Осетии 14.09.2008

Сергей Лавров прибыл 14 сентября в Сухуми. В программе поездки министра на Кавказ, которая проходит в рамках подготовки договоров о дружбе и сотрудничестве, также посещение Цхинвали.
Russian President Dmitry Medvedev makes a nationwide TV address from his Kremlin study on Tuesday, Aug. 12, 2008. Russian President Dmitry Medvedev ordered a halt to military action in Georgia on Tuesday, after five days of air and land attacks that took Russian forces halfway across the small Western-allied nation. (AP Photo/RIA Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service )

Медведев обозначил приоритеты внешней политики России 31.08.2008

31 августа в резиденции под Сочи президент России огласил "пять принципов", на которых будет строиться внешняя политика РФ. Москва намерена наладить военное и экономическое сотрудничество с Цхинвали и Сухуми.
Ein Vampir frisst Georgien auf - zu sehen auf einem Plakat in Tiflis (Aufnahme vom 25.08.2008). Der Hass der Georgier auf die russischen «Aggressoren» hat kaum noch Grenzen. Vergleiche mit Hitlerdeutschland sind angesichts der andauernden russischen Truppenpräsenz in Georgien beliebte Motive auf Plakaten in der Hauptstadt Tiflis. Foto: Ulf Mauder (zu dpa-Korr. Adolf Putin - Nazisymbole und Gerüchte um Wowas Kindheitstrauma vom 26.08.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Решение Москвы по Цхинвали и Сухуми озадачило тбилисцев 26.08.2008

Решение России усугубит и положение властей Грузии. Ведь возникнут острые вопросы. Можно ли было сделать так, чтобы этого не произошло? Можно ли было договариваться с Россией? Все ли дипломатические пути были исчерпаны?
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