Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Город на Черноморском побережье Кавказа. Административный центр и крупнейший город самопровозглашенной Республики Абхазия.
На площади перед зданием администрации президента в Сухуми собрались сотни людей. Они требуют перевыборов главы самопровозглашенной Республики Абхазия.
Абхазия считает себя "независимым государством" на Черном море и буфером между Грузией и Россией. В реальности все куда сложнее, в чем убедилась съемочная команда DW.
Самопровозглашенную Абхазию, помимо России, признали всего три государства. Как живет регион в условиях замороженного конфликта?
Эксперт московского Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Вадим Муханов объяснил в интервью DW, в чем причина политического кризиса в непризнаннной республике Абхазия.
Президент непризнанной республики призвал оппозицию вернуть ситуацию в законное русло.
С 2014 года министерство реинтеграции Грузии получит новое название - примирения и гражданского равноправия. DW - о причинах появления нового имени и об итогах работы ведомства.
О том, чем и сколько заплатила после войны Германия за материальный ущерб, нанесенный нацистами экономике СССР, до сих пор известно немногим. Для советской промышленности эти репарации были жизненно важны.
Дмитрий Медведев прибыл с необъявленным визитом в грузинскую мятежную провинцию Абхазия, которую Москва признает как независимое государство. В Тбилиси отреагировали на это с глубоким возмущением.
Премьер-министр России Владимир Путин пообещал Абхазии военную поддержку и призвал ООН и ОБСЕ признать независимость этой мятежной грузинской провинции. Грузия назвала визит Путина в Сухуми провокацией.
Представители международных организаций проведут в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми переговоры. Они будут посвящены подготовке очередного раунда международных дискуссий по безопасности в Закавказье.
Как повлияет признание Беларусью независимости Южной Осетии и Абхазии на ее шансы стать полноценным участником программы Евросоюза "Восточное партнерство". Эксперты и политики расходятся во мнениях по этому вопросу.
В столицу Абхазии Сухуми 4 декабря прибывает делегация представителей ООН. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в республике и общая обстановка в регионе.
Президент РФ подписал указы о назначении послов в самопровозглашенных республиках. Единственный союзник России на постсоветском пространстве не торопится с решением о признании независимости грузинских провинций.
Сергей Лавров прибыл 14 сентября в Сухуми. В программе поездки министра на Кавказ, которая проходит в рамках подготовки договоров о дружбе и сотрудничестве, также посещение Цхинвали.
31 августа в резиденции под Сочи президент России огласил "пять принципов", на которых будет строиться внешняя политика РФ. Москва намерена наладить военное и экономическое сотрудничество с Цхинвали и Сухуми.
Решение России усугубит и положение властей Грузии. Ведь возникнут острые вопросы. Можно ли было сделать так, чтобы этого не произошло? Можно ли было договариваться с Россией? Все ли дипломатические пути были исчерпаны?
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact