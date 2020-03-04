Суперфуд совсем рядом

Самый популярный в Германии суперфуд

Смородина черная

Ароматные ягоды черной смородины - местный конкурент суперфуду из Китая, ягодам годжи (или дерезы обыкновенной). Полезных веществ и витаминов в смородине ничуть не меньше, а вот калорий (если не увлекаться ею в виде варенья) в ней мало.