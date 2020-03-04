Суперфуд совсем рядом

Известно, что многие полезные продукты чаще всего привозят издалека. Однако региональные продукты могут составить достойную конкуренцию экзотике.
В каких регионах Германии отдают предпочтение фруктам и овощам, а где - знаменитой колбасе? И в какой части страны живут самые большие сладкоежки? (10.10.2019)
Реклама суперполезной еды обещает нам стать умными, здоровыми и красивыми. Так ли это на самом деле? Мнение немецких экспертов. (07.04.2016)
Не только бутербродами славится немецкий завтрак. Из вчерашнего хлеба, например, можно приготовить множество интересных блюд. Вот одно из них. (26.03.2018)
Овощи и корнеплоды играют немаловажную роль в монастырской кухне. Они легли и в основу постных блюд - супов, гарниров и запеканок. (28.02.2018)
В поваренных книгах старых немецких монастырей сохранилось множество рецептов будничных, праздничных, целебных блюд. Вот одно из них. (24.02.2018)
Традиционным немецкий завтрак уже не назовешь. За последние 70 лет он обогатился международными продуктами. Сегодня многие немцы завтракают в стиле фьюжен. (29.07.2016)