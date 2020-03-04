 Суперфуд совсем рядом | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.03.2020

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Культура и стиль жизни

Суперфуд совсем рядом

Известно, что многие полезные продукты чаще всего привозят издалека. Однако региональные продукты могут составить достойную конкуренцию экзотике.

  • Региональный суперфуд - льняное семя

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Льняное семя

    Семена льна обыкновенного ничем не уступают "заморскому" суперфуду - семенам чиа. Эксперты считают лен рекордсменом по содержанию Омега-3-ненасыщенных кислот. В Германии семена льна традиционно добавляют в мюсли, в хлебные изделия или в творожные соусы, которые подают к отваренному "в мундире" картофелю - на обед.

  • Региональный суперфуд - свекла

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Свекла

    Свекла, как утверждает народная молва, придает силу ослабшим, отвагу тем, кого одолевают страхи, а печаль (или зимнюю хандру) превращает в радость… Напомним, что кроме темно-бордового цвета, этот классический для немецкой кухни корнеплод - поставщик важных витаминов и микроэлементов.

  • Региональный суперфуд - крапива

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Крапива

    Она умеет не только обжигать. Крапиву считают настоящим кладезем полезных веществ. Среди них - минеральные соли и витамины A, C, E. Собирать ее лучше в перчатках, но при обработке жгучие ворсинки ломаются. Поэтому употреблять крапиву можно безбоязненно - в салате, супе или освежающем смузи.

  • Региональный суперфуд - вишня

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Вишня

    Вишня - следующий поставщик необходимых нам витаминов, микроэлементов (медь, железо, цинк и др.) и макроэлементов (калий, кальций, фосфор, магний), а также ряда органических кислот. Вишня (как и сладкая черешня) - укрепляет иммунитет, улучшает работу мозга, и даже помогает наладить сон.

  • Региональный суперфуд - черника

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Черника

    Черника содержит больше антиоксидантов, чем любые другие овощи и фрукты. Идеальное профилактическое средство против простудных и сердечно-сосудистых заболеваний, кожных аллергий. По мнению экспертов, это великолепный витамин для нашего мозга. Немногим уступают чернике ягоды темного и красного цветов: смородина, ежевика, клюква, брусника…

  • Региональный суперфуд - облепиха

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Облепиха

    Содержание витамина С в плодах облепихи во много раз выше, чем, например, в апельсинах или лимонах. Сторонники веганства ценят эти ягоды и за наличие витамина В 12, содержащегося обычно в продуктах животного происхождения. Немецкая родина облепихи - прибрежные районы Балтийского моря.

  • Региональный суперфуд - тыквенное семя

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Тыквенное семя

    Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов, семена тыквы очень полезны для профилактики появления морщин. А чайной ложкой масла из семян тыквы в Германии сдабривают традиционный тыквенный суп.

  • Региональный суперфуд - черная смородина

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Смородина черная

    Ароматные ягоды черной смородины - местный конкурент суперфуду из Китая, ягодам годжи (или дерезы обыкновенной). Полезных веществ и витаминов в смородине ничуть не меньше, а вот калорий (если не увлекаться ею в виде варенья) в ней мало.

  • Региональный суперфуд - яблоки

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Яблоки

    Ежегодно каждый житель Германии съедает в среднем 17 кг яблок. Низкокалорийный продукт содержит массу витаминов и органических кислот, и, как известно, благотворно влияет на деятельность мозга, сердца, полезен для кожи, снижает риск заболевания диабетом.

  • Региональный суперфуд - кудрявая капуста

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Кудрявая капуста

    Грюнколь – зимний вид капусты, популярный в Германии. Она хорошо сочетается с колбасой или картофелем. Ста граммов капусты достаточно, чтобы обеспечить организм суточной дозой витамина С. В кудрявой капусте содержится и достаточно витамина А, железа и кальция.

    Автор: Элизабет Грениэр, Инга Ваннер


  • Региональный суперфуд - льняное семя

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Льняное семя

    Семена льна обыкновенного ничем не уступают "заморскому" суперфуду - семенам чиа. Эксперты считают лен рекордсменом по содержанию Омега-3-ненасыщенных кислот. В Германии семена льна традиционно добавляют в мюсли, в хлебные изделия или в творожные соусы, которые подают к отваренному "в мундире" картофелю - на обед.

  • Региональный суперфуд - свекла

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Свекла

    Свекла, как утверждает народная молва, придает силу ослабшим, отвагу тем, кого одолевают страхи, а печаль (или зимнюю хандру) превращает в радость… Напомним, что кроме темно-бордового цвета, этот классический для немецкой кухни корнеплод - поставщик важных витаминов и микроэлементов.

  • Региональный суперфуд - крапива

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Крапива

    Она умеет не только обжигать. Крапиву считают настоящим кладезем полезных веществ. Среди них - минеральные соли и витамины A, C, E. Собирать ее лучше в перчатках, но при обработке жгучие ворсинки ломаются. Поэтому употреблять крапиву можно безбоязненно - в салате, супе или освежающем смузи.

  • Региональный суперфуд - вишня

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Вишня

    Вишня - следующий поставщик необходимых нам витаминов, микроэлементов (медь, железо, цинк и др.) и макроэлементов (калий, кальций, фосфор, магний), а также ряда органических кислот. Вишня (как и сладкая черешня) - укрепляет иммунитет, улучшает работу мозга, и даже помогает наладить сон.

  • Региональный суперфуд - черника

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Черника

    Черника содержит больше антиоксидантов, чем любые другие овощи и фрукты. Идеальное профилактическое средство против простудных и сердечно-сосудистых заболеваний, кожных аллергий. По мнению экспертов, это великолепный витамин для нашего мозга. Немногим уступают чернике ягоды темного и красного цветов: смородина, ежевика, клюква, брусника…

  • Региональный суперфуд - облепиха

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Облепиха

    Содержание витамина С в плодах облепихи во много раз выше, чем, например, в апельсинах или лимонах. Сторонники веганства ценят эти ягоды и за наличие витамина В 12, содержащегося обычно в продуктах животного происхождения. Немецкая родина облепихи - прибрежные районы Балтийского моря.

  • Региональный суперфуд - тыквенное семя

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Тыквенное семя

    Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов, семена тыквы очень полезны для профилактики появления морщин. А чайной ложкой масла из семян тыквы в Германии сдабривают традиционный тыквенный суп.

  • Региональный суперфуд - черная смородина

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Смородина черная

    Ароматные ягоды черной смородины - местный конкурент суперфуду из Китая, ягодам годжи (или дерезы обыкновенной). Полезных веществ и витаминов в смородине ничуть не меньше, а вот калорий (если не увлекаться ею в виде варенья) в ней мало.

  • Региональный суперфуд - яблоки

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Яблоки

    Ежегодно каждый житель Германии съедает в среднем 17 кг яблок. Низкокалорийный продукт содержит массу витаминов и органических кислот, и, как известно, благотворно влияет на деятельность мозга, сердца, полезен для кожи, снижает риск заболевания диабетом.

  • Региональный суперфуд - кудрявая капуста

    Самый популярный в Германии суперфуд

    Кудрявая капуста

    Грюнколь – зимний вид капусты, популярный в Германии. Она хорошо сочетается с колбасой или картофелем. Ста граммов капусты достаточно, чтобы обеспечить организм суточной дозой витамина С. В кудрявой капусте содержится и достаточно витамина А, железа и кальция.

    Автор: Элизабет Грениэр, Инга Ваннер


   

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