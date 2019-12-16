 Сумма штрафов ″Мемориалу″ по закону об ″иноагентах″ превысила 4 миллиона рублей | Новости из Германии о России | DW | 09.01.2020

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Россия

Сумма штрафов "Мемориалу" по закону об "иноагентах" превысила 4 миллиона рублей

В первый рабочий день 2020 года суд назначил новый штраф "Мемориалу" в 300 тысяч рублей. Впереди еще семь заседаний по протоколам Роскомнадзора.

Женщина входит в офис организации Мемориал в Москве

Офис "Мемориала" в Москве

Тверской районный суд Москвы в четверг, 9 января, рассмотрел очередной протокол об отсутствии маркировки "иностранный агент" на сайте "Мемориала". В этот раз речь шла о материале "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939". Судья Ксения Панова в первый рабочий день 2020 года оштрафовала организацию на 300 тысяч рублей.

Суды первой инстанции состоялись уже по 21 протоколу о немаркировке интернет-ресурсов "Мемориала", общая сумма вынесенных штрафов - 4 миллиона 200 тысяч рублей. Впереди рассмотрение 7 новых протоколов Роскомнадзора, рассказал DW Александр Черкасов, председатель совета правозащитного центра "Мемориал". По его словам, организация может получить штрафов еще на полтора миллиона рублей. Два протокола суд рассмотрит уже в пятницу, 10 января. Сам Александр Черкасов также был четырежды оштрафован судом в 2019 году, как руководитель организации, на общую сумму 400 тысяч рублей. 

Контекст

Роскомнадзор готовит новые протоколы в отношении "Мемориала" из-за нарушения закона об "иноагентах". Правозащитники намерены организовать сбор средств для уплаты штрафов, которых уже накопилось на 2,3 млн рублей. (02.12.2019)

Фигуранты "московского дела" и дела "Сети" внесены в обновленные списки политзаключенных. По оценке "Мемориала", всего в России 250 человек лишены свободы по религиозным мотивам, а еще 64 - по политическим. (24.12.2019)

"Мемориал" собрал в ходе краудфандинговой кампании более 3 млн рублей

16 января состоится заседание первое суда по апелляции "Мемориала" на одно из решений о штрафе. "Мемориал" считает, что маркировка "иностранный агент" противоречит сути деятельности организации, а интернет-страница, которая рассматривалась в суде 9 января, была надлежащим образом промаркирована.

В конце 2019 года организация объявила о сборе средств на выплату присужденных штрафов. В ходе краудфандинговой кампании уже собрано более 3 миллионов 600 тысяч рублей, такие данные приведены на сайте для сбора пожертвований.

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Что думают правозащитники о возвращении России в ПАСЕ?

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939

биографические сведения людей, кому с декабря 1935 года по июнь 1939 года были присвоены специальные звания в системе государственной безопасности СССР, собраны в библиотеках и архивах Андреем Николаевичем Жуковым. На сайте они систематизированы и упорядочены для пользователей интернета.

Сайт сбора пожертвований для оплату штрафов "Мемориала"

Сайт сбора пожертвований для оплату штрафов "Мемориала"

Аудио- и видеофайлы по теме

Движение "За права человека": правозащитники не сдаются (07.11.2019)  

Штрафы за оскорбление власти и фейковые новости: по кому бьют новые законы? DW Новости (29.03.2019)  

Что думают правозащитники о возвращении России в ПАСЕ?  

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