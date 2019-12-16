Сумма штрафов "Мемориалу" по закону об "иноагентах" превысила 4 миллиона рублей

Тверской районный суд Москвы в четверг, 9 января, рассмотрел очередной протокол об отсутствии маркировки "иностранный агент" на сайте "Мемориала". В этот раз речь шла о материале "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939". Судья Ксения Панова в первый рабочий день 2020 года оштрафовала организацию на 300 тысяч рублей.

Суды первой инстанции состоялись уже по 21 протоколу о немаркировке интернет-ресурсов "Мемориала", общая сумма вынесенных штрафов - 4 миллиона 200 тысяч рублей. Впереди рассмотрение 7 новых протоколов Роскомнадзора, рассказал DW Александр Черкасов, председатель совета правозащитного центра "Мемориал". По его словам, организация может получить штрафов еще на полтора миллиона рублей. Два протокола суд рассмотрит уже в пятницу, 10 января. Сам Александр Черкасов также был четырежды оштрафован судом в 2019 году, как руководитель организации, на общую сумму 400 тысяч рублей.

"Мемориал" собрал в ходе краудфандинговой кампании более 3 млн рублей

16 января состоится заседание первое суда по апелляции "Мемориала" на одно из решений о штрафе. "Мемориал" считает, что маркировка "иностранный агент" противоречит сути деятельности организации, а интернет-страница, которая рассматривалась в суде 9 января, была надлежащим образом промаркирована.

В конце 2019 года организация объявила о сборе средств на выплату присужденных штрафов. В ходе краудфандинговой кампании уже собрано более 3 миллионов 600 тысяч рублей, такие данные приведены на сайте для сбора пожертвований.

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