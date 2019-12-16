 Сумма штрафов ″Мемориалу″ достигла почти 4 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 30.12.2019

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Россия

Сумма штрафов "Мемориалу" достигла почти 4 млн рублей

"Мемориалу" и "Международному Мемориалу" уже присудили штрафов на сумму почти 4 млн рублей за отсутствие маркировки "иноагент" на интернет-ресурсах. НКО намерена обжаловать все штрафы.

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Сумма штрафов в отношении правозащитного центра "Мемориал" и общества "Международный Мемориал" к концу 2019 года достигла 3,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Мемориала" в понедельник, 30 декабря. Ранее в этот день Тверской районный суд Москвы оштрафовал "Международный Мемориал" на 400 000 рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" на сайте "Жертвы политического террора в СССР".

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Всего на организацию составлено 28 протоколов об административном нарушении в связи с отсутствием этой маркировки на ее интернет-ресурсах. Суд состоялся по двадцати из них. Следующее заседание назначено на 9 января.

"Мемориал" намерен обжаловать все вынесенные штрафы, четыре апелляции уже поданы. Первое рассмотрение двух жалоб назначено на 16 января. Кроме того, "Мемориал" намерен организовать сбор средств для оплаты штрафов, присужденных судами за неисполнение российского закона об "иностранных агентах".           

Общество "Международный Мемориал" внесли в реестр "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал"- в 2014-м.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

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    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ

 

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"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

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