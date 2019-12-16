Сумма штрафов "Мемориалу" достигла почти 4 млн рублей

Сумма штрафов в отношении правозащитного центра "Мемориал" и общества "Международный Мемориал" к концу 2019 года достигла 3,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Мемориала" в понедельник, 30 декабря. Ранее в этот день Тверской районный суд Москвы оштрафовал "Международный Мемориал" на 400 000 рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" на сайте "Жертвы политического террора в СССР".

Всего на организацию составлено 28 протоколов об административном нарушении в связи с отсутствием этой маркировки на ее интернет-ресурсах. Суд состоялся по двадцати из них. Следующее заседание назначено на 9 января.

"Мемориал" намерен обжаловать все вынесенные штрафы, четыре апелляции уже поданы. Первое рассмотрение двух жалоб назначено на 16 января. Кроме того, "Мемориал" намерен организовать сбор средств для оплаты штрафов, присужденных судами за неисполнение российского закона об "иностранных агентах".

Общество "Международный Мемориал" внесли в реестр "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал"- в 2014-м.

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