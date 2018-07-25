Суд Ярославля арестовал пятерых по делу о пытках в колонии

Заволжский районный суд Ярославля в среду, 25 июля, арестовал на два месяца пятерых сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославской области, где пытали заключенного Евгения Макарова. Под стражу заключены Алексей Боровкин, Сергей Драчев, Максим Яблоков, Сергей Ефремов и Игорь Богданов.

При этом судья не принял во внимание смягчающие обстоятельства. В случае с Богдановым речь шла о том, что он имеет на иждивении новорожденного ребенка, а также удостоен боевых наград.

Еще одному фигуранту дела - Ивану Калашникову, который занимал должность замначальника колонии по воспитательной части, срок задержания продлен на 72 часа.

Все обвиняемые временно отстранены от исполнения обязанностей.

Между тем адвокат Максима Яблокова - Сергей Соколов - заявил, что его подзащитный готов заключить досудебное соглашение, которое гарантирует ему смягчение наказания в обмен на сотрудничество со следствием, передает ТАСС.

Пытки в ярославской колонии

В пятницу, 20 июля, "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники колонии издеваются над заключенным. В частности, его кладут на стол лицом вниз, избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. По данным издания, преступление произошло 29 июня 2017 года.

В день публикации видеоролика правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного.

После публикации СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начала служебную проверку.

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