Суд Ярославля арестовал пятерых по делу о пытках в колонии

Судья в Ярославле не принял во внимание смягчающие обстоятельства, арестовав пять сотрудников колонии №1, где пытали заключенного Евгения Макарова. Одному из обвиняемых продлен срок задержания.
Заволжский районный суд Ярославля в среду, 25 июля, арестовал на два месяца пятерых сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославской области, где пытали заключенного Евгения Макарова. Под стражу заключены Алексей Боровкин, Сергей Драчев, Максим Яблоков, Сергей Ефремов и Игорь Богданов.
При этом судья не принял во внимание смягчающие обстоятельства. В случае с Богдановым речь шла о том, что он имеет на иждивении новорожденного ребенка, а также удостоен боевых наград.
Еще одному фигуранту дела - Ивану Калашникову, который занимал должность замначальника колонии по воспитательной части, срок задержания продлен на 72 часа.
Все обвиняемые временно отстранены от исполнения обязанностей.
Между тем адвокат Максима Яблокова - Сергей Соколов - заявил, что его подзащитный готов заключить досудебное соглашение, которое гарантирует ему смягчение наказания в обмен на сотрудничество со следствием, передает ТАСС.
Пытки в ярославской колонии
В пятницу, 20 июля, "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники колонии издеваются над заключенным. В частности, его кладут на стол лицом вниз, избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. По данным издания, преступление произошло 29 июня 2017 года.
В день публикации видеоролика правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного.
После публикации СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начала служебную проверку.
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