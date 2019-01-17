 Суд Швейцарии отклонил апелляцию МОК по делу лыжника Легкова | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.01.2019

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Мир

Суд Швейцарии отклонил апелляцию МОК по делу лыжника Легкова

Международный олимпийский комитет лишил Легкова олимпийских медалей из-за предполагаемых антидопинговых нарушений. Однако затем Спортивный арбитражный суд оправдал россиянина.

Флаг России на фоне олимпийских колец МОК

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Международного олимпийского комитета (МОК) по делу российского лыжника Александра Легкова. Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оправдал Легкова по делу о предполагаемом нарушении антидопинговых правил. В заявлении, размещенном на сайте МОК после обнародования вердикта швейцарского суда в пятницу, 18 января, говорится, что эта организация "разочарована" таким решением.

Контекст

Надежда на арбитраж в последнюю минуту: 45 российских спортсменов добиваются права участвовать в Олимпиаде, хотя МОК их туда не пригласил. DW разбирается, какие у них шансы. (07.02.2018)

В МОК не удовлетворены решением Спортивного арбитражного суда, оправдавшего 28 российских спортсменов в допинговом скандале. Оно будет обжаловано в Верховном суде Швейцарии. (03.05.2018)

На Зимних олимпийских играх в Сочи в 2014 году Легков победил в гонке на 50 км и завоевал серебро в эстафете. Впоследствии МОК лишил его медалей и пожизненно отстранил от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил. В апреле 2018 года CAS отменил это наказание, указав в мотивировочной части решения, что арбитры не обнаружили каких-либо нарушений правил россиянином. В июле того же года МОК обжаловал это решение. Сам Легков завершил спортивную карьеру весной 2018 года.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета заявила, что в случае Легкова причины отклонения жалобы МОК пока неизвестны, но, поскольку все 28 решений CAS "похожи", комитет не будет подавать апелляции по оставшимся 27 делам. При этом он оставил за собой право вновь открыть эти дела, если в них появятся новые доказательства.

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    Автор: Илья Коваль


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МОК выступил против решения суда в Лозанне по делу российских атлетов

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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Ссылки в интернете

Заявление МОК

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