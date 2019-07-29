 Суд ФРГ подтвердил право СМИ сообщать о секретных докладах бундесвера | Новости из Германии о Германии | DW | 30.04.2020

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Германия

Суд ФРГ подтвердил право СМИ сообщать о секретных докладах бундесвера

Сообщая о содержании текущих отчетов бундесвера, средства массовой информации не нарушают авторских прав, подтвердила Федеральная судебная палата Германии.

Федеральная судебная палата Германии

Федеральная судебная палата Германии

Сообщая о секретных военных докладах актуального характера, средства массовой информации Германии не нарушают авторских прав, постановила Федеральная судебная палата Германии (BGH) в четверг, 30 апреля. Она сослалась на решение Суда ЕС в Люксембурге, вынесенное в июле 2019 года. Тот указал, что публикация в СМИ секретных докладов о миссиях бундесвера может считаться нарушением авторского права, если документы являются произведением автора, в котором выражаются "его индивидуальность" и "произвольно выбранные им творческие решения". В то же время Суд ЕС не стал принимать решения о том, соответствуют ли доклады о деятельности бундесвера этим критериям, переадресовав эту задачу немецкому правосудию.

Предмет разбирательства - публикация "Афганских файлов"

Еженедельные доклады о зарубежных миссиях бундесвера и ситуации в местах их проведения получают отдельные депутаты бундестага, департаменты ряда министерств, а также некоторые ведомства, подчиняющиеся министерству обороны ФРГ. В сентябре 2012 года газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) запросила доступ к архиву этих докладов за последние 11 лет и получила отказ. Власти обосновали это тем, что обнародование некоторой информации, содержащейся в документах,  может отрицательно повлиять на деятельность бундесвера.

Однако редакции удалось заполучить большую часть докладов, некоторые из которых были опубликованы под заголовком "Афганские файлы". Власти ФРГ обвинили издательскую группу в нарушении авторского права. В свою очередь Федеральная судебная палата Германии обратилась в Суд ЕС с просьбой разъяснить правоприменение соответствующих положений законодательства ЕС.

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    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

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    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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