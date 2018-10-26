Суд Турции приговорил гражданина ФРГ к шести годам тюрьмы

29-летний гражданин Германии Патрик К., проживающий в Гиссене (федеральная земля Гессен), приговорен турецким судом к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщила его мать газете Giessener Allgemeine. Его обвиняют в принадлежности к террористической организации. Кроме того, суд приговорил его к 20 месяцам условно за посещение закрытого района страны.
Патрик К. был задержан еще в марте 2018 года в районе турецко-сирийской границы. Турецкие власти подозревают его в членстве в курдских военизированных формированиях "Отряды народной самообороны" (YPG). Прокуратура ссылается на электронное сообщение из его мобильного телефона, согласно которому он вступил в контакт с YPG и предложил свои услуги в качестве бойца. Члены семьи и друзья Патрика отвергают подобные обвинения. По их словам, житель Германии отправился в Турцию в туристических целях.
Курды в Германии критикуют внешнюю политику ФРГ
В связи с приговором заместитель федерального председателя курдской общины Германии, Мехмет Танриверди (Mehmet Tanriverdi) подверг резкой критике как режим в Анкаре, так и внешнюю политику ФРГ. "Очевидно, уже одного пребывания на курдских территориях достаточно, чтобы быть арестованным и осужденным в качестве сторонника террористов", - цитирует его Giessener Allgemeine. Приговор суда, по его словам, продемонстрировал произвол, царящий в турецком правосудии, а также и тот факт, что Анкара намерена и дальше использовать иностранных заложников в качестве объекта торга прежде всего с европейскими государствами, считает Танриверди.
По словам одного из лидеров курдской общины, этот случай также продемонстрировал слабость внешней политики Германии, которая не в состоянии защитить своих граждан от произвола турецкого режима. "Приговор не только потрясает, но и унизителен, поскольку одновременно с этим процессом министр экономики Альтмайер (Peter Altmaier) с немецкими менеджерами подписывает миллиардные контракты в Анкаре", - отметил Танриверди.
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Автор: Илья Коваль