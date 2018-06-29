 Суд снял арест со счета Улюкаева для выплаты штрафа в 130 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 29.06.2018

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Россия

Суд снял арест со счета Улюкаева для выплаты штрафа в 130 млн рублей

Снятие ареста необходимо для покрытия суммы штрафа. Кроме того, суд постановил вернуть генералу ФСБ Феоктистову 2 млн долларов, которые сыграли роль взятки экс-министру экономического развития.

Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

Замоскворецкий районный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева и снял арест с его счета. Соответствующий вердикт в пятницу, 29 июня, вынесла судья Лариса Семенова.

"Суд постановил обратить к взысканию со счета в доход государства сумму штрафа", - отметила она. Речь идет о 130 млн рублей, которые Улюкаев должен выплатить в рамках приговора по делу о взятке от компании "Роснефть".

Защита просила снять арест со всего имущества экс-главы ведомства, настаивая на том, что это необходимо для покрытия указанной суммы.

Генералу ФСБ вернут 2 млн долларов

Контекст

Экс-министр Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам по обвинению в получении взятки от "Роснефти". О том, как мог отреагировать на решение суда глава "Роснефти" Игорь Сечин - в карикатуре Сергея Елкина. (15.12.2017)

"Дело Улюкаева" превращается в суд над Сечиным. Не дождавшись в суде главного свидетеля, экс-министр переквалифицировался из обвиняемого в обвинителя, пишет Иван Преображенский. (28.11.2017)

Заседание проходило в закрытом режиме. Бывший министр, отбывающий срок в колонии под Тверью, участвовал в нем по видеосвязи. Экс-руководитель службы безопасности "Роснефти", генерал ФСБ Олег Феоктистов присутствовал лично.

В ходе заседания суд постановил вернуть Феоктистову 2 млн долларов (около 1,7 млн евро), которые фигурировали в деле как взятка Улюкаеву.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что эти средства для оперативного эксперимента в отношении чиновника Феоктистов взял у знакомого "частного инвестора". В июне генерал ФСБ обратился в суд с заявлением о возврате денежных средств.

В декабре 2017 года суд приговорил экс-главу Минэкономразвития РФ к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года и в тот же день уволили с министерской должности "в связи с утратой доверия".

По данным следствия, он потребовал взятку в 2 млн долларов от "Роснефти" за выдачу его министерством положительной оценки покупки компании "Башнефть". Обжалование приговора не привело к результатам, которых добивалась защита. В результате суд отменил Улюкаеву запрет на занятие государственных должностей в течение 8 лет после освобождения.  Сам экс-министр вину не признал.

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    Автор: Сергей Елкин


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