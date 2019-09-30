 Суд снизил срок фигуранту ″московского дела″ Ивану Подкопаеву | Новости из Германии о России | DW | 09.10.2019

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Россия

Суд снизил срок фигуранту "московского дела" Ивану Подкопаеву

Московский городской суд изменил первоначальный приговор Тверского районного суда, приговорившего Ивана Подкопаева к трем годам колонии. Срок заключения снижен до двух лет.

Иван Подкопаев в зале суда

Иван Подкопаев в зале суда (фото из архива)

По решению Мосгорсуда изменен первоначальный приговор Тверского районного суда фигуранту "московского дела" Ивану Подкопаеву - срок наказания ему снижен с трех до двух лет колонии. Судебное заседание состоялось в среду, 9 октября.

Контекст

Участники народного схода хотели выразить свой протест против пыток в правоохранительных органах и поддержать фигурантов двух резонансных уголовных дел - "Сети" и "Нового величия". (28.10.2018)

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По версии следствия, на протестной акции 27 июля в Москве Подкопаев распылил газ из баллончика в сторону полицейских и нацгвардейцев. (03.09.2019)

В ходе заседания Подкопаев отказался от данных в суде первой инстанции показаний о признании вины и попросил об оправдательном приговоре.

Дело Подкопаева

Иван Подкопаев обвинялся в том, что во время акций протеста в центре Москвы 27 июля распылил газовый баллончик в сторону полицейских и росгвардейцев, скрыв лицо под маской-балаклавой. Прокуратура просила приговорить его к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима.

Потерпевшими по делу признаны двое сотрудников Росгвардии. Во время последнего слова в Тверском суде Подкопаев сказал, что не хотел причинить вред силовикам, и "единственное, что спровоцировало" его действия, было то, что правоохранители стали давить металлическим ограждением на толпу, в которой были женщины и пожилые люди.

Дело Подкопаева в суде первой инстанции было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном.

Протесты в Москве

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках". Иван Подкопаев стал первым осужденным по этому делу.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:02

Пять лет лишения свободы за твит: приговор Синице оставлен без изменения

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

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