Суд решил судьбу самого известного в Германии циркового шимпанзе

Блюстители закона и защитники животных считают, что обезьяне лучше вернуться к сородичам. Врач-эксперт возражает. Суд вынес окончательное решение.
Всю свою жизнь 47-летний шимпанзе Робби провел среди людей. Родился он в одном из немецких зоопарков. Детеныша отвергла мать, и работники зоопарка взяли заботу о нем на себя. Когда Робби было четыре года, он попал в семью директора цирка Клауса Кёлера (Klaus Köhler).
Цирковая семья шимпанзе
Так цирк Belly (Circus Belly), гастролирующий, в основном, в северной части Германии, стал родным домом, школой, а затем и местом работы человекоподобной обезьяны. Пока Робби не исполнилось 20 лет, он даже часто обедал вместе с многодетной семьей Кёлера. Шимпанзе пришлось переехать в собственный фургон, когда он начал, что называется, "мериться силами" со старшими сыновьями цирковой семьи.
До 2015 года шимпанзе был настоящей звездой цирка-шапито. Каждый вечер он появлялся на арене, лихо управляя собаками, пони, козами. Содержание человекоподобных обезьян в немецких цирках запрещено с начала 1990-х годов, однако при соблюдении определенных критериев (правильном уходе, отвещающем строгим требованиям помещении, хорошем физическом и психическом состоянии животного) муниципалитеты городов, в которых гастролировал цирк, иногда делали исключения. И Робби разрешалось участвовать в вечерних представлениях.
PETA в защиту животных
Но по мнению организации защиты животных PETA, для обезьян (в частности, для Робби, живущего в цирковом фургоне площадью 10 квадратных метров) цирк - это настоящая пытка. Животные лишены необходимого им покоя, а в свободное от представлений время буквально "умирают от скуки", лишенные общения с другими приматами. "Люди и собаки, с которыми ежедневно общается шимпанзе, никак не могут заменить ему социальные контакты, необходимые человекообразной обезьяне", - убеждена активистка организации PETA Ивонн Вюрц (Yvonne Würz).
В 2011 году кампанию протеста защитников животных поддержало ветеринарное ведомство города Целле. По настоянию экспертов в 2015 году суд решил отправить циркового пенсионера Робби в нидерландский реабилитационный питомник Schimpansenstation AAP с целью его адаптации среди других травмированных в неволе шимпанзе. Там, в подобающих этому виду приматов условиях, в кругу себе подобных, Робби сможет дожить до глубокой старости (на свободе шимпанзе живут, в среднем, до 45-50 лет, а в неволе иногда и до 60).
Ветеринар решил, что люди лучше
В ответ на судебный вердикт Клаус Кёлер подал апелляцию в следующую инстанцию - административный суд Люнебурга, ссылаясь на заключение эксперта, ветеринарного врача Александру Дёрнат (Alexandra Dörnath). Свою докторскую диссертацию она посвятила изучению поведения человекообразных обезьян, и, узнав о Робби, приехала лично познакомиться с ним. Несколько недель шимпанзе и врач провели бок о бок.
Вывод эксперта: Робби - очень спокойный, уравновешенный шимпанзе, он ведет себя почти как человек. Именно поэтому его не следует отправлять в так называемую "естественную для приматов среду", он слишком привык к людям. И никакой суд в мире не в силах заставить его снова превратиться в шимпанзе и научиться понимать других шимпанзе: Робби слишком стар для этого, считает Александра Дёрнат.
В таком возрасте шимпанзе вряд ли перенесет длительный переезд и радикальную смену обстановки. Риск, что престарелый примат умрет от тоски, слишком высок, аргументирует опытный врач. В ответ на обвинения представителей организации PETA Александра Дёрнат настаивает на том, что именно в цирковой семье Робби чувствует себя лучше всего. Он играет с Клаусом Кёлером, с собакой, разглядывает книжки с картинками и даже рисует. Правда совсем недолго: концентрации не хватает.
До окончательного решения суда Робби разрешили оставаться в привычном для него окружении, у Клауса Кёлера. А теперь ему и вовсе не придется с ним расставаться. 8 ноября суд в Люнебурге запретил перевозить шимпанзе в нидерландский реабилитационный питомник - оставшиеся годы жизни Робби проведет в цирковой семье.
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