Суд расследует символические "казни" евродепутатов в Польше

Суд Катовице возобновил расследование дела против ультраправых, в 2017 году выставивших в центре города "виселицы" с портретами европарламентариев. Ранее прокуратура прекратила расследование.
Суд польского города Катовице 12 февраля постановил возобновить расследование по делу против организаторов акции "Виселица", которые 26 ноября 2017 года выставили в центре города шесть похожих на виселицы конструкций с портретами депутатов Европарламента. Устроившие этот своеобразный перформанс ультраправые группировки заявили, что символическая "казнь" политиков была "ответом" на их якобы антипольскую позицию.
Евродепутаты обратились с иском в прокуратуру, назвав акцию клеветнической кампанией. В конце 2019 года прокуратура закрыла дело, заявив, что акция была лишь "инсценировкой". Польские политики, направив апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию, добились возобновления расследования.
Польские националисты не приемлют критики
"Эта акция была не чем иным, как призывом к насилию. Не разжиганием ненависти, а именно призывом к насилию. И это опасно", - подчеркивает депутат Европарламента Роза Тун в беседе с DW. Она - одна из шести политиков, чьи портреты появились на импровизированных виселицах в ноябре 2017-го. Остальные пятеро - Барбара Кудрицка, Данута Хюбнер, Юлия Питера, Данута Язловецка и Михаэль Бони. Все они - члены "Гражданской платформы", польской либеральной партии, которая входит в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии.
По мнению польских ультранационалистов, вышеназванные шесть политиков продемонстрировали свою "антипольскую" позицию в середине ноября 2017 года во время голосования по резолюции Европарламента, призывающей польское правительство уважать верховенство закона. В документе выражалась обеспокоенность по поводу изменений в польской судебной системе, которые "могут структурно угрожать независимости судебной власти и подрывать верховенство права в Польше".
Резолюция также призывала правительство Польши осудить "ксенофобский и фашистский" марш независимости - ежегодно проходящее 11 ноября мероприятие весьма спорного характера, приуроченное к Дню независимости Польши, в котором обычно участвуют тысячи националистов и правых экстремистов.
"Патриотическая инсценировка" или призыв к насилию?
Польским националистам не понравилась эта критика. Лидер партии "Движение за автономию Силезии" Яцек Ланушны назвал акцию "Виселица" оправданным протестом "против обвинений западных демолибералов и их СМИ в адрес поляков, выражающих свою национальную гордость во время марша за независимость", и "против депутатов Европарламента, голосовавших против Польши в Европарламенте".
Прокуратура провела расследование, задачей которого было установить, являлась ли акция "призывом к применению силы" или угрозой "на основании национальной, этнической, расовой, политической или религиозной принадлежности". Обвиненным по этим статьям УК в Польше грозит тюремный срок от трех месяцев до пяти лет. В итоге расследование было прекращено в 2019 году, поскольку представители прокуратуры сочли акцию "инсценировкой" и "проявлением защиты национальных и патриотических ценностей".
По мнению представителей прокуратуры, перформанс действительно содержал в себе критику парламентариев, проголосовавших против Польши, но не был призывом к совершению преступления. При этом прокуратура сослалась на судебную практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которой свобода слова включает в себя не только положительно воспринимаемые заявления, но и те, которые " оскорбляют, шокируют, беспокоят или вызывают страх".
"Политическое лицо" польского правосудия
"Решение закрыть дело стало четким сигналом: подобные действия в Польше не преследуются, если жертвы являются политическими оппонентами генерального прокурора", - указывает омбудсмен Адам Боднар, отмечая при этом, что прокуратура напрямую подчиняется министерству юстиции.
По словам Розы Тун, в данном случае польская прокуратура показала свое "полностью политическое лицо". Тун возмущена тем, что организаторам акции не были предъявлены обвинения. Польский политик говорит, что после той акции депутаты опасаются за свое здоровье и жизнь.
"Разрешение совершать подобные действия опасно, поскольку это может привести к самосуду", - уверена Тун. Она также назвала скандальным тот факт, что решение о закрытии дела было принято через два года после того, как в центре города появились "виселицы", и что прокуратура открыла его не по собственной инициативе, а лишь после иска, поданного оппозицией.
Политический хеппенинг и язык ненависти
Депутат Европарламента называет случившееся в Катовице клеветнической кампанией и добавляет, что по своему характеру это происшествие напоминало акцию против либеральных мэров польских городов.
В 2017 году организация "Всепольская молодежь" выложила в интернете "свидетельства о политической смерти" одиннадцати мэров, выступавших за прием Польшей беженцев. Внешне они практически ничем не отличались от настоящих свидетельств о смерти. Польские националистические группировки назвали случившееся "хеппенингом". В "свидетельствах" были перечислены "причины политической смерти": "либерализм, мультикультурализм, глупость".
В тот раз прокуратура также сочла акцию лишь "проявлением критики", и дело было закрыто. Вскоре после этого мэр Гданьска Павел Адамович был зарезан во время благотворительной акции на одной из открытых сцен города. Убийство было совершено по политическим мотивам - преступник выкрикивал проклятия в адрес либеральных оппозиционных политиков. Смерть Адамовича вновь вызвала в стране волну возмущения по поводу громких "политических свидетельств". Многие уверены, что подобные акции способствуют распространению ненависти в Польше.
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