Суд разрешил депортированной украинке вернуться в Германию

Административный суд Баварии разрешил депортированной около двух недель назад из Нюрнберга украинке Светлане К. вернуться в Германию. Об этом агентству epd сообщил в понедельник, 30 июля, адвокат семьи К. Решение суда распространяется также на мужа гражданки Украины и их девятилетнюю дочь.

Суд удовлетворил протест украинки на ее депортацию. Она мотивировала неправомочность подобного решения тем, что в 2016 году начала трехлетнее обучение по специальности: уход за больными людьми и престарелыми.

В решении суда также содержится критика в адрес ведомства по делам иностранцев, отвечающего "за полноценный сбор фактов и оценку документов". Действия ведомства в случае депортации Светланы К. суд оценил как "непредсказуемое ведение дел", что наблюдается во множестве других аналогичных расследованиях.

Светлана К. - дипломированная медсестра, приехавшая в Германию из Донбасса, где продолжаются боевые действия между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными войсками. Баварское отделение социальной службы евангелической церкви Германии Diakonie в начале июля 2018 года призвало запретить высылку беженцев, работающих в сфере ухода за больными. Глава Diakonie Михаэль Баммэссель (Michael Bammessel) назвал граничащей с "безумием" депортацию мотивированных, профессионально подготовленных мигрантов в то время как службы по уходу из-за нехватки персонала на местах вынуждены отказывать нуждающимся.

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