 Суд разрешил депортированной украинке вернуться в Германию | Новости из Германии о Германии | DW | 30.07.2018

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Германия

Суд разрешил депортированной украинке вернуться в Германию

Суд в Баварии удовлетворил протест гражданки Украины, мотивировавшей неправомочность решения о своей депортации из ФРГ тем, что она проходит обучение по специальности: уход за больными людьми и престарелыми.

Уход за пожилыми людьми

Уход за пожилыми людьми

Административный суд Баварии разрешил депортированной около двух недель назад из Нюрнберга украинке Светлане К.  вернуться в Германию. Об этом агентству epd сообщил в понедельник, 30 июля, адвокат семьи К. Решение суда распространяется также на мужа гражданки Украины и их девятилетнюю дочь.

Контекст

Гости ток-шоу DW "Квадрига" обсудили, насколько хорошо в ФРГ выстроена политика в отношении беженцев. DW проверила и уточняет утверждения, прозвучавшие в этом выпуске передачи. (22.08.2017)

Политика ФРГ в отношении мигрантов долго была примером для других стран. Теракты и проблемы с интеграцией все изменили. Теперь в стране спорят о высылке беженцев. (07.09.2017)

Правительство ФРГ ужесточает контроль над амбулаторными службами ухода за немощными и инвалидами. Это делается с целью борьбы с аферистами - выходцами из бывшего СССР, обкрадывающими больничные кассы. (28.06.2016)

Суд удовлетворил протест украинки на ее депортацию. Она мотивировала неправомочность подобного решения тем, что в 2016 году начала трехлетнее обучение по специальности: уход за больными людьми и престарелыми.

В решении суда также содержится критика в адрес ведомства по делам иностранцев, отвечающего "за полноценный сбор фактов и оценку документов". Действия ведомства в случае депортации Светланы К. суд оценил как "непредсказуемое ведение дел", что наблюдается во множестве других аналогичных расследованиях.

Светлана К. - дипломированная медсестра, приехавшая в Германию из Донбасса, где продолжаются боевые действия между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными войсками. Баварское отделение социальной службы евангелической церкви Германии Diakonie в начале июля 2018 года призвало запретить высылку беженцев, работающих в сфере ухода за больными. Глава Diakonie Михаэль Баммэссель (Michael Bammessel) назвал граничащей с "безумием" депортацию мотивированных, профессионально подготовленных мигрантов в то время как службы по уходу из-за нехватки персонала на местах вынуждены отказывать нуждающимся.

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  • Специалисты по уборке помещений

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    1 место: уборка помещений

    Синдром эмоционального выгорания, депрессии, стресс, - сегодня, когда речь идет о здоровье, принято в первую очередь говорить о психических проблемах, которые испытывают представители профессий, связанных с цифровыми технологиями. Однако чаще болеют люди, занятые физическим трудом. В верхней строчке рейтинга - специалисты по уборке. Они отсутствует на рабочем месте 23 дня в год.

  • Водители транспортных средств

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    2 место: управление транспортными средствами

    Остеохондроз, радикулит, геморрой, гастрит, ожирение, сахарный диабет, гипертония, сердечнососудистые заболевания, - еще не полный список профессиональных заболеваний, которыми страдают водители транспортных средств. Именно представители этой профессии занимают второе место в новом рейтинге. Среднестатистический водитель не выходит на работу по болезни 22 дня в год.

  • Грузовик

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    3 место: транспортно-логистические процессы

    Диспетчеры грузоперевозок, логисты, грузчики, экспедиторы отсутствуют на работе по болезни, в среднем, по 21,9 дня. В число профессиональных заболеваний работников этой сферы входят нарушения нервной системы, болезни опорно-двигательного аппарата, инфекционные заболевания.

  • Мастер

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    4 место: изготовление и обработка керамических и стеклянных изделий

    В среднем, по 21,1 дня в год не выходят на работу по больничному такие специалисты. Вред их здоровью нередко наносят токсичные клеящие вещества, которые используются ими для закрепления керамической плитки, а также керамическая и стеклянная пыль, способная проникать в легкие в случае, если не соблюдаются правила техники безопасности и не используются респиратор и очки.

  • Стройка

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    5 место: производство пластика и деревянных изделий

    Среднестатистический специалист таких компаний берет больничный 20,9 дня в год. При недостаточном соблюдении мер безопасности опасность для здоровья представителей этих профессий могут представлять химические средства, используемые для обработки выпускаемых изделий, а также деревянная стружка.

  • Сталевар

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    6 место: металлообработка

    Металлурги, сталевары, прокатчики, литейщики, фрезеровщики, кузнецы, штамповщики и другие специалисты из этой сферы пропускают по болезни, в среднем, по 20,5 дня в год. Нередко они страдают болезнями опорно-двигательного аппарата. Опасность для их здоровья представляют также металлическая крошка и различные ядовитые субстанции, которыми обрабатывают изделия из металла.

  • Охрана

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    7 место: службы безопасности и сектор охраны

    Охранники и телохранители не выходят на работу по болезни, в среднем, по 20,5 дня в год. Специалисты, охраняющие людей, ведущие контроль и наблюдение за определенными зонами, помещениями снаружи и внутри объектов, нередко жалуются на боли в спине, нарушение кровообращения, заболевания нервной системы.

  • Швея

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    8 место: текстильная и кожевенная промышленности

    Среднестатистический представитель этой сферы отсутствует на работе по бюллетеню, в среднем, 20,1 дня в год. Такие специалисты подвержены заболеваниям дыхательной системы и аллергиям, развивающимся под воздействием химических веществ, которые используются для обработки выпускаемых изделий.

  • Строитель

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    9 место: строительная отрасль

    Основные факторы, которые отрицательно сказываются на здоровье строителей, - это высокий уровень шума, большое количество пыли, тяжелый физический труд. Они могут вызвать такие заболевания, как грыжа, хроническая простуда, простатит, нарушения в работе опорно-двигательного аппарата. Как бы то ни было, среднестатистический работник строительной компании пропускает по болезни 19,7 дня в год.

  • Массажист

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    10 место: спортивно-оздоровительный комплекс

    Такие специалисты, как массажисты, физиотерапевты, косметологи, медицинские техники, отсутствуют по бюллетеню, в среднем, по 19,3 дня в год. За годы работы в подобных сферах можно приобрести такие профессиональные заболевания, как наружный эпикондилит плеч, теносинавит сухожилий, синдром запястного канала, а также столкнуться с проблемой профессионального выгорания.

  • Кондитер

    11 самых "вредных" профессий в Германии

    11 место: производство и переработка продовольственного сырья

    Нередки случаи, когда в этой сфере приобретаются заболевания нервной системы, болезни сердечнососудистого аппарата, пищевые аллергии. Среднестатистический работник данной отрасли пропускает по болезни 18,8 рабочего дня.

    Автор: Наталия Королева


 

Контекст

11 самых "вредных" профессий в Германии

Как показал последний отчет головного объединения больничных касс Германии, больничный чаще всего берут те работники, чей труд не связан с цифровыми технологиями. (13.12.2016)  

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