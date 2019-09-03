 Суд продлил меры пресечения обвиняемым по ″московскому делу″ | Новости из Германии о России | DW | 25.09.2019

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Россия

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "московскому делу"

Басманный районный суд продлил до 27 декабря меры пресечения обвиняемым по "московскому делу". Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов – в СИЗО.

Участники акции протеста против полицейского произвола с портретами обвиняемых по московскому делу

Участники акции протеста против полицейского произвола с портретами обвиняемых по "московскому делу"

Судья Басманного районного суда Москвы Наталья Дударь в среду, 25 сентября, продлила до 27 декабря меры пресечения двум фигурантам "московского дела" - студенту Высшей школы экономики Егору Жукову и рэперу Самариддину Раджабову. Как передает корреспондент DW из зала суда, Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов - в СИЗО. Судья посчитала обоснованными выводы следствия о необходимости проведения дополнительных следственных действий, отметив, что обвиняемые, находясь на свободе, "могут продолжить заниматься преступной деятельностью" или уничтожить доказательства. 

Жертвы "московского дела"

"Московское дело" было возбуждено после массовой акции протеста в Москве 27 июля. Егор Жуков, которому власти отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, изначально обвинялся в участии в массовых беспорядках. В его защиту выступили более 250 преподавателей и сотрудников ВШЭ, подписавших обращение в Мосгорсуд. 12 сентября следствие прекратило в отношении Жукова уголовное преследование по статье за участие в массовых беспорядках в связи с его непричастностью к ним, но предъявило ему обвинение в экстремизме. Студента из СИЗО перевели под домашний арест.

Контекст

На фоне полицейского и правового беспредела, захлестнувшего столицу в последние месяцы, публичное выражение симпатий власти стало вызывать растущее раздражение, указывает Александр Плющев. (10.09.2019)

О письме в защиту Павла Устинова и других фигурантов "московского дела" интервью DW со священником Русской православной церкви, протоиереем Андреем Кордочкиным. (19.09.2019)

Раджабова обвиняют по двум статься - участии в массовых беспорядках и в покушении на насилие к представителю власти. Он якобы бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку. Молодой человек свою вину отрицает.

По "московскому делу" к реальным срокам заключения уже осуждены четыре человека. Данил Беглец получил 2 года колонии за то, что схватил за запястье полицейского, который задерживал протестующих. Иван Подкопаев приговорен к 3 годам по обвинению в том, что он распылил перцовый газ в сторону силовиков. Кирилл Жуков также получил три года за попытку поднять забрало на шлеме нацгвардейца. Евгений Коваленко осужден на 3,5 года колонии за бросок урны в сторону силовиков и то, что толкнул полицейского во время грубого задержания мирных митингующих, напоминает издание "Медиазона".

Кроме того, суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы актера Павла Устинова, который, якобы, вывихнул руку нацгвардейцу во время задержания. Этот приговор обжалован, а Устинова выпустили из СИЗО на время рассмотрения апелляции по делу.

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    Автор: Григорий Аросев


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