Суд продлил арест фигурантам дела "Нового величия"

Люблинский суд Москвы продлил арест фигурантам дела "Нового величия" на полгода. Об этом стало известно в понедельник, 27 мая, во время заседания суда. Четверо обвиняемых - Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков - останутся в СИЗО как минимум до 18 ноября.

Еще четверо фигурантов дела о создании экстремистского сообщества - Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов - останутся под домашним арестом. В настоящий момент Люблинский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, следующее заседание пройдет 4 июня.

В чем обвиняют фигурантов "Нового величия"?

Дело о создании экстремистского сообщества было возбуждено в марте 2018 года. Следствие обвиняет его фигурантов в намерении захватить власть в России после государственного переворота.

Известно, что обвиняемые состояли в чате в мессенджере Telegram, где общались на тему политики, а также несколько раз встречались вживую, где тренировались в стрельбе из ружья и метании "коктейлей Молотова".

Защита утверждает, что дело является провокацией спецслужб, поскольку создать политическую организацию предложил информатор полиции, он же написал устав.

Самой младшей обвиняемой - Анне Павликовой - на момент задержания было 17 лет. Двоим фигурантам уже вынести приговоры: Рустам Рустамов получил полтора года условно, Павел Ребровский получил два с половиной года колонии. Оба заключили досудебное соглашение и признали вину.

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