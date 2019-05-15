 Суд продлил арест фигурантам дела ″Нового величия″ | Новости из Германии о России | DW | 28.05.2019

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Россия

Суд продлил арест фигурантам дела "Нового величия"

Четверо обвиняемых в создании экстремистского сообщества останутся в СИЗО как минимум до 18 ноября. Еще четверым продлен срок домашнего ареста.

Заседание суда по делу Нового величия: на скамье подсудимых Анна Павликова

Суд по делу "Нового величия" (архив)

Люблинский суд Москвы продлил арест фигурантам дела "Нового величия" на полгода. Об этом стало известно в понедельник, 27 мая, во время заседания суда. Четверо обвиняемых - Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков - останутся в СИЗО как минимум до 18 ноября.

Еще четверо фигурантов дела о создании экстремистского сообщества - Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов - останутся под домашним арестом. В настоящий момент Люблинский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, следующее заседание пройдет 4 июня.

В чем обвиняют фигурантов "Нового величия"?

Дело о создании экстремистского сообщества было возбуждено в марте 2018 года. Следствие обвиняет его фигурантов в намерении захватить власть в России после государственного переворота.

Контекст

Павел Ребровский заключил досудебное соглашение. Участник "Нового величия" заявил, что не верит ни правозащитникам, ни адвокатам. (29.04.2019)

Подходит к концу следствие по делу "Нового величия". Его фигурантов обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в РФ. Правозащитники уверены, что процесс - показательный. (12.03.2019)

Известно, что обвиняемые состояли в чате в мессенджере Telegram, где общались на тему политики, а также несколько раз встречались вживую, где тренировались в стрельбе из ружья и метании "коктейлей Молотова".

Защита утверждает, что дело является провокацией спецслужб, поскольку создать политическую организацию предложил информатор полиции, он же написал устав.

Самой младшей обвиняемой - Анне Павликовой - на момент задержания было 17 лет. Двоим фигурантам уже вынести приговоры: Рустам Рустамов получил полтора года условно, Павел Ребровский получил два с половиной года колонии. Оба заключили досудебное соглашение и признали вину.

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Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия"

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


 

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немцова.Интервью - Ирина Бирюкова о пытках в колониях  

Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия"  

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей"  

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Дело "Нового величия": что изменилось год спустя 12.03.2019

Подходит к концу следствие по делу "Нового величия". Его фигурантов обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в РФ. Правозащитники уверены, что процесс - показательный.

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