 Суд продлил арест американца Уилана, обвиненного в РФ в шпионаже | Новости из Германии о России | DW | 22.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Суд продлил арест американца Уилана, обвиненного в РФ в шпионаже

Судья Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство ФСБ, потребовавшей оставить Пола Уилана под стражей до 28 мая.

Пол Уилан

Пол Уилан

Лефортовский районный суд Москвы в пятницу, 22 февраля, продлил до 28 мая срок ареста гражданина США Пола Уилана, проходящего по делу о шпионаже против РФ.

"Ходатайство следствия удовлетворить", - постановил судья Сергей Рябцев. Заседание было закрытым, прессу допустили лишь на оглашение вердикта.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) настаивала на том, что Уилан, у которого, помимо американского, есть еще гражданства трех стран, может воспользоваться консульской помощью одной из них и покинуть РФ.

Защита просила перевести Пола Уилана под домашний арест. Квартиру в Москве готов был предоставить его адвокат Владимир Жеребенков.

Уилан в США был осужден военным трибуналом

Контекст

Гражданин США Пол Уилан находится в российском СИЗО. Он был задержан в Москве по подозрению в шпионаже в канун Нового года. Карикатурист Сергей Елкин увидел связь между этими событиями. (03.01.2019)

Разоблачение многолетнего агента российской разведки ударит по отношениям Москвы с одним из самых расположенных к Кремлю правительств в ЕС, считает Константин Эггерт. (10.11.2018)

У 48-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая производит различные комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

Пол Уилан неоднократно заявлял о своей невиновности. Его семья ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Мата Хари

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Двойной агент, танцовщица и куртизанка

    В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.

  • Юлиус и Этель Розенберг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Супруги Розенберг

    В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.

  • Гюнтер Гийом

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион в ведомстве канцлера

    То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.

  • Энтони Блант

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    "Кембриджская пятерка"

    В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.

  • Анна Чапман

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Из разведки на подиум

    В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.

  • Супруги Аншлаг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионский Аншлаг

    Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.

  • Франц Йозеф Штраус

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион Штраус?

    Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.

  • Протестующие держат плакаты с портретом Эдварда Сноудена

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионаж: версия 2.0

    Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей.

    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


Смотреть видео 14:44

Оружие, опасные связи, шпионаж: в чем на самом деле призналась Мария Бутина - DW Новости

Контекст

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

1 апреля Федеральная разведывательная служба ФРГ (BND) отмечает свое 60-летие. В фотогалерее DW - о самых громких шпионских скандалах в истории спецслужб разных стран. (31.03.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Оружие, опасные связи, шпионаж: в чем на самом деле призналась Мария Бутина - DW Новости  

О митингах детям и их родителям. Шпион на пенсии. Европа меняет крышу – "Заповедник", выпуск 50, 18.11.18  

Австрия в шоке от шпионского скандала, или Танцы с Путиным отменяются - DW Новости  

Также по теме

Russland Moskau - U.S. Bürger Paul Whelan in Moskauer Gericht wird Spionage gegen Russland vorgeworfen

ФСБ просит суд продлить арест обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана 20.02.2019

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство о продлении на три месяца срока ареста бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Судебное заседание состоится 22 февраля.

Karikatur Sergey Elkin - Verhaftung eines US-Bürgers in Russland wegen Spionage-Verdachts.

Задержание Пола Уилана: Новый год шпионским страстям не помеха 03.01.2019

Гражданин США Пол Уилан находится в российском СИЗО. Он был задержан в Москве по подозрению в шпионаже в канун Нового года. Карикатурист Сергей Елкин увидел связь между этими событиями.

Symbolbild | Geheimdienst

ФСБ сообщила о задержании гражданина США по подозрению в шпионаже 31.12.2018

Американец Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Реклама

Самые читаемые

В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"  

Bellingcat рассказала, как нашла третьего вероятного отравителя Скрипалей  

Два лица "армии Путина": Какой увидел Росгвардию немецкий канал ZDF  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно