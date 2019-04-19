Суд принял сторону Коломойского в деле о личной поруке по кредитам "Приватбанка"

Национальный банк Украины (НБУ) "возмущен решением" Печерского районного суда Киева о расторжении договоров личного поручительства миллиардера Игоря Коломойского по рефинансированным кредитам "Приватбанка". Эти договоры о погашении кредитов одного из крупнейших украинских банков бизнесмен заключил с НБУ в 2015 году, когда являлся совладельцем "Приватбанка". Коломойский "фактически взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка", которая на сегодня составляет 9,2 млрд гривен, говорится в пресс-релизе НБУ, опубликованном в субботу, 20 апреля. Решение киевского суда было принято ранее в тот же день.

Экс-совладелец "Приватбанка" "продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно", заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук. По его словам, Украина вынуждена понести "тяжелые последствия" в результате действий Коломойского. По мнению Григорчука, в сентябре 2017 года бизнесмен обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства для того, чтобы избежать солидарной ответственности.

Решение Печерского районного суда Киева "создает правовую неопределенность, а, следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем", отметил представитель НБУ. Оно "не вступило в законную силу и, безусловно, будет обжаловано в апелляционном порядке", добавил Григорчук.

Суд признал нарушения при национализации "Приватбанка"

Решение о национализации одного из крупнейших украинских банков было принято в декабре 2016 года. В январе 2018 года международная аудиторская компания Kroll сообщила, что в течение десяти лет до национализации "Приватбанк" являлся объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, которые нанесли ему убытки в размере 5,5 млрд долларов.

Ранее в апреле 2019 года суд в Киеве признал нарушения при национализации "Приватбанка". Решение суда было принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к НБУ, Фонду гарантирования вкладов физлиц, кабинету министров Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Национальный банк Украины уже заявил о несогласии с решением киевского суда и готовит апелляцию. В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) заявил о поддержке проведенной национализации "Приватбанка".

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