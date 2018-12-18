 Суд признал снижение пенсионного возраста польских судей нарушением законов ЕC | Новости из Германии о Европе | DW | 24.06.2019

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Европа

Суд признал снижение пенсионного возраста польских судей нарушением законов ЕC

Снижая пенсионный возраст судей Верховного суда Польши с 70 лет до 65, Варшава нарушает принцип несменяемости судей. Это не может быть оправдано никакими законными целями, постановил суд в Люксембурге.

Здание Верховного суда в Варшаве

Здание Верховного суда в Варшаве

Вызвавший резкую критику пункт судебной реформы в Польши, который касался принудительной отправки судей на пенсию, противоречит законодательству Евросоюза. Такое решение вынес суд ЕС в понедельник, 24 июня.

Контекст

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Правила назначения судей в Польше нужно изменить, настаивает Совет Европы и Еврокомиссия. Но пока безуспешно. Между тем соответствующий закон вступает в силу 2 апреля. (30.03.2018)

Подобные действия не могут быть оправданы никакой законной целью и нарушают принцип несменяемости судей, который неразрывно связан с их независимостью, указывается в вердикте суда в Люксембурге.

Польское правительство уже в ноябре 2018 года отменило это положение судебной реформы после предварительного решения суда ЕС. Речь идет о законе, который понижал пенсионный возраст членов Верховного суда с 70 до 65 лет. Реформа давала президенту Польши право продлевать срок службы судей по собственному усмотрению.

Критики обвиняли правоконсервативное правительство в Варшаве в намерении избавиться от неугодных судей. Еврокомиссия усмотрела в польской судебной реформе нарушения законодательства Евросоюза и подала иск в суд ЕС.

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