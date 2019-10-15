Суд признал законным отказ "Открытой России" в регистрации

Замоскворецкий суд Москвы во вторник, 5 ноября, признал законным очередной отказ в регистрации российской общественной организации "Открытая Россия" (ОР). Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter председатель ОР Андрей Пивоваров.

В июле 2019 года Минюст РФ в третий раз отказал ОР в регистрации, сославшись на наличие в реестре российских НКО организации с аналогичным названием.

По словам Пивоварова, отказ был мотивирован, во-первых, "неверным оформлением адреса организации". "Офис был указан полностью, форма заявления не позволяла добавить его без сокращений, что Минюст посчитал грубым нарушением", - пояснил Пивоваров. Во-вторых, ведомство указало на то, что уже есть НКО с названием МРОО "Открытая Россия". "Это как если бы все организации с названием "Альфа" были запрещены по причине существования "Альфа-банка", - прокомментировал Пивоваров.

"Открытая Россия" оспорит отказ в Мосгорсуде

В-третьих, Минюст указал на то, что совет региональных отделений организации должен состоять более чем из трех человек. "Таких требований, конечно, нет", - заявил председатель ОР. Кроме того, представитель Минюста сказал в суде, что "весомым" основанием для отказа также признаны "шрифт и кавычки", пишет далее Пивоваров. Он намерен оспаривать отказ в Мосгорсуде.

"Отказ в регистрации не означает прекращения нашей деятельности. Мы как общественная организация существуем и можем дальше функционировать, - пояснил Пивоваров в интервью агентству "Интерфакс". - Никакого разговора о "нежелательных организациях" нет, только бюрократические препоны".

Как появилась "Открытая Россия"

ОР была создана в декабре 2001 года по инициативе Михаила Ходорковского и фактически прекратила свое существование в 2006 году после решения Басманного суда Москвы наложить арест на ее счета. После освобождения Ходорковского деятельность ОР была возобновлена в 2014 году в Берлине. В 2016 году в Хельсинки прошла учредительная конференция общественно-сетевого движения "Открытая Россия".

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Тогдашний председатель "Открытой России" Александр Соловьев заявил, что в сообщении Генпрокуратуры содержится информация о тех организациях, которые никакого отношения к сетевому движению "Открытая Россия" не имеют.

В последние два года в РФ в отношении активистов движения было возбуждено несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации. В январе 2019 года против члена совета ОР Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации. Это стало первым случаем уголовного преследования по данной статье.

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