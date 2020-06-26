 Суд приговорил и отпустил бухгалтера ″Седьмой студии″ | Новости из Германии о России | DW | 30.06.2020

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Россия

Суд приговорил и отпустил бухгалтера "Седьмой студии"

Нина Масляева - единственный фигурант дела "Седьмой студии", который стал сотрудничать со следствием. Ее признали виновной, объявили приговор и тут же освободили.

Нина Масляева

Нина Масляева

Мещанский суд Москвы во вторник, 30 июня, признал бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву виновной в особо крупном мошенничестве и приговорил ее к 2 годам 3 месяцам колонии общего режима. Однако ей зачли время, проведенное под стражей и домашним арестом, и освободили от исполнения наказания. Ранее были оглашены приговоры Кириллу Серебренникову, Юрию Итину, Алексею Малобродскому и Софье Апфельбаум. Никто из них не получил реальных сроков.

Дело Масляевой рассматривалось отдельно от других фигурантов расследования, поскольку бывший главный бухгалтер еще в начале следствия заключила с прокуратурой досудебное соглашение и дала признательные показания, в том числе затрагивающие и других подследственных. На основном процессе она выступала в качестве свидетеля. На ее свидетельствах, во многом, строилось обвинение другим фигурантам.

Приговор Серебренникову

Мещанский суд Москвы в пятницу признал  художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, а также экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского виновными в хищении государственных средств. Суд приговорил Серебренникова, Малобродского и Итина к условным срокам заключения. Серебренников получил три года условно, он должен выплатить 800 тысяч рублей штрафа. Малобродский получил два года условно и должен выплатить 300 тысяч рублей штрафа, Итин - три года условно и 200 тысяч рублей штрафа.

Бывшая сотрудница министерства культуры Софья Апфельбаум признана виновной в халатности. Ее освободили от наказания, поскольку истек срок давности.

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    Автор: Ксения Сафронова


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