 Суд прекратил производство по иску Rambler против Twitch | Новости из Германии о России | DW | 20.12.2019

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Россия

Суд прекратил производство по иску Rambler против Twitch

Rambler Group ранее сообщил, что достиг с Twitch соглашения об урегулировании спора. Оно удовлетворяет обе стороны и не подразумевает выплату компенсации.

Приложение Twitch экране смартфона

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon. Производство по делу прекращено, сообщило в пятницу, 20 декабря, агентство "Интерфакс".

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Иск был подан по факту 36 тысяч случаев нарушений прав Rambler Group на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу в России. Сумма компенсации образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных трансляций на максимальную сумму компенсации в 5 миллионов рублей.

17 декабря Роскомнадзор сообщил, что Twitch в рамках обеспечительных мер удалил пиратский контент, в связи с чем блокировка сервису не грозит.

18 декабря пресс-служба Rambler Groupопубликовала сообщение, согласно которому компания и Twitch пришли к соглашению об урегулировании спора. В Rambler отметили, что достигнутая договоренность удовлетворяет обе стороны и не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации.

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