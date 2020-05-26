Суд прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд РФ в четверг, 9 июля, прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину о восстановлении Игнатьева в должности губернатора. Решение принято в связи со смертью истца. Одновременно суд отказал представителям Игнатьева в замене истца - на жену экс-губернатора Ларису Игнатьеву, выступающую в качестве его правопреемницы.

Утратил доверие

Михаил Игнатьев, возглавлявший Чувашию с июля 2010 года, был 29 января 2020 года снят Путиным с этой должности "в связи с утратой доверия". Этому решению предшествовали два скандальных эпизода с участием главы республики. 19 января, выступая на мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах, Игнатьев заявил о необходимости "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власть. А 23 января, участвуя в протокольной церемонии передачи спасательным службам пожарных автомобилей, губернатор заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой машины. В пресс-службе главы региона это назвали шуткой, пояснив, что Игнатьев позволил ее себе, поскольку давно лично знаком с офицером. Однако в Москве после многочисленных публикаций в СМИ и видео инцидента отреагировали негативно. 28 января президиум генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии, а днем позднее он был отрешен от должности.

Иск к президенту

20 мая 2020 года экс-губернатор обратился в Верховный суд с иском к президенту РФ. Он оспорил указ об увольнении и потребовал предоставить ему дополнительные льготы и соцгарантии, положенные бывшим главам регионов, в том числе пожизненное ежемесячное содержание в размере 75% от заработка на посту губернатора Чувашии. Суд принял иск к рассмотрению, направив копию в администрацию президента. Слушание было назначено на 30 июня, представителям Путина было предложено до 22 июня направить свои возражения в суд.

27 мая стало известно, что бывший глава Чувашии госпитализирован с двусторонней пневмонией. По некоторым данным, у Игнатьева был обнаружен коронавирус и он с 7 мая находился в реанимации в одной из клиник Санкт-Петербурга. 18 июня было объявлено о смерти Игнатьева.

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