Суд по делу "Седьмой студии" Серебренникова отложен до 7 ноября

Мещанский суд Москвы перенес на 7 ноября первое слушание по существу уголовного дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит художественный руководитель "Гоголь-центра" - режиссер Кирилл Серебренников. Такое решение в четверг, 25 октября, огласила судья Елена Аккуратова.

Судебные слушания отложены в связи с болезнью адвоката Ксении Карпинской, которая защищает одного из подсудимых - бывшего директора "Гоголь-центра" и экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского. В то же время Мещанский суд отказался отложить слушание на месяц по просьбе защиты бывшего гендиректора организации Юрия Итина, который не успел завершить ознакомление со всеми материалами расследования.

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах автономной некоммерческой организации (АНО), основанной Кириллом Серебренниковым, на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемые своей вины не признают.

Четверо обвиняемых

В настоящее время по делу проходят четверо обвиняемых: Серебренников, Малобродский, Итин, а также экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Дело еще одной фигурантки, экс-главбуха АНО Нины Масляевой, выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. В отдельное производство также выделено дело продюсера "Седьмой студии" Екатерины Вороновой - она уехала за границу, объявлена в международный розыск, обвинение ей предъявлено заочно.

Все обвиняемые, кроме Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, и Вороновой, находятся под домашним арестом.

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