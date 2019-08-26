Суд по делу блогера Владислава Синицы состоится 2 сентября

Рассмотрение дела блогера из Подмосковья Владислава Синицы, которого обвиняют в возбуждении ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов, начнется в Пресненском суде Москвы 2 сентября. Об этом сообщает в понедельник, 26 августа, информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ожидается, что на первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение по делу Синицы, а тот выскажет свое отношение к предъявленному обвинению.

Дело блогера Владислава Синицы

31 июля 2019 года Владислав Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" написал в своем микроблоге Twitter следующую фразу: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы". Следствие посчитало данную публикацию экстремистской и обратилось в Пресненский суд с ходатайством об аресте блогера, которое суд и удовлетворил 5 августа 2019 года.

Посредством данной публикации Синица "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов", утверждает следствие. Подсудимый признал факт публикации вышеназванного сообщения в своем микроблоге, однако отказывается признавать себя виновным и называет происходящее "абсурдом".

Синица заявляет, что не угрожал конкретным личностям

Адвокат Синицы также настаивает на отсутствии состава преступления. По мнению защитника, в твите содержатся "не призывы, а размышления о том, к чему это все может привести". Согласно протоколу допроса, Синица пояснил следствию, что "в публикации угроз конкретным личностям не подразумевал", отмечает агентство "Интерфакс".

Свой спорный пост в соцсети Twitter Синица опубликовал вскоре после того, как 27 июля в Москве прошла несогласованная властями акция оппозиции за честные выборы в Мосгордуму, жестко подавленная силовиками.

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