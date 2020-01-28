 Суд подтвердил решение закрыть ″северокорейский″ хостел в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 28.01.2020

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Германия

Суд подтвердил решение закрыть "северокорейский" хостел в Берлине

Административный суд Берлина отклонил жалобу на закрытие хостела City Hostel, расположенного в здании, принадлежащем посольству КНДР. Решение связано с санкциями ООН против Пхеньяна.

Здание хостела City Hostel в Берлине при посольстве Северной Кореи

Здание хостела City Hostel в Берлине при посольстве Северной Кореи

Административный суд Берлина отклонил во вторник, 28 января, жалобу на закрытие хостела City Hostel в центре немецкой столицы, расположенного на территории посольства КНДР. Оператор хостела, компания EGI, арендующая здание у северокорейского диппредставительства, имеет право подать апелляцию на судебное решение.

Контекст

В центре Берлина работает хостел, арендная плата за который идет властям Северной Кореи. Ряд немецких активистов и политиков считают, что таким образом нарушаются санкции ООН против КНДР. (04.09.2019)

Граница между Северной и Южной Кореями считается непреодолимой. Но можно посетить демилитаризованную зону (ДМЗ), которая открыта для туристов. Репортаж DW. (23.10.2019)

Евросоюз на основе санкций ООН с 2017 года запретил совершать сделки с недвижимостью при северокорейских дипмиссиях, чтобы не снабжать Пхеньян валютой, которая может быть направлена на финансирование ядерной программы КНДР. На основании этого постановления ЕС власти Берлина в 2018 году потребовали закрыть хостел, но компания-оператор обратилась с жалобой в суд.

EGI утверждает, что с апреля 2017 года не платит арендную плату Пхеньяну, которая составляет 38 тысяч евро в месяц, и потому не нарушает санкций. Однако административный суд счел нарушением постановления ЕС уже сам факт использования недвижимости при северокорейском посольстве. City Hostel работает в Берлине с 2007 года.

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    Автор: Григорий Аросев


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Закроют ли хостел КНДР в Берлине

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