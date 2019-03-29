 Суд оштрафовал Facebook за отказ подтвердить хранение данных в России | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2019

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Россия

Суд оштрафовал Facebook за отказ подтвердить хранение данных в России

Facebook обязали выплатить 3000 рублей за отказ предоставить Роскомнадзору сведения о локализации данных пользователей из России. Ни ведомство, ни представители соцсети в суд не явились.

Дорожный знак Стоп и страничка Facebook

Мировой суд Москвы в пятницу, 12 апреля, рассмотрел протокол об административном правонарушении, который составил Роскомнадзор против Facebook, и назначил штраф в размере 3000 рублей, передает корреспондент DW. Ведомство обвинил компанию в отказе предоставить данные о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны, в правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 КоАП РФ.

Контекст

Издание "Яркуб" отказалось удалять материал об оскорбительной для Путина надписи на здании ярославского УМВД, несмотря на "неофициальную" просьбу Роскомнадзора. Однако журналисты не считают это причиной блокировки. (11.04.2019)

Twitter оштрафован на 3000 рублей за отказ предоставить Роскомнадзору сведения о локализации данных пользователей из РФ. По словам юристов соцсети, ведомство требовало документы, которые она не обязана предоставлять. (05.04.2019)

Судья Антон Козырев исследовал материалы дела и принимал решение самостоятельно: ни представитель соцсети, ни сторона ведомства на заседание не пришли. Козырев зачитал письменные материалы дела, в частности, ответ представителя Facebook к Роскомнадзору от 2018 года, в котором выразил готовность вести открытый диалог о защите конфиденциальности данных российских пользователей. В ответ Роскомнадзор запросил  блок-схему рабочих мест, на которых осуществляется размещение данных, и копию договора аренды. Ответа соцсети в материалах дела не было.

В итоге, мировой судья Козырев признал Facebook виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере трёх тысяч рублей. Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней, его можно обжаловать в течение 10 дней.

Ранее, 5 апреля, этот жесуд оштрафовала Twitter на три тысячи рублей по аналогичному протоколу Роскомнадзора.

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    Автор: Элла Володина


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