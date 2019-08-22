 Суд оштрафовал фигуранта ″московского дела″ на 20 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2019

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Россия

Суд оштрафовал фигуранта "московского дела" на 20 тысяч рублей

Данила Беглец признан виновным в участии в несанкционированном собрании. Ранее он признал обвинения следствия в насилии в отношении представителя власти. Суд начнет рассмотрение его уголовного дела 3 сентября.

Участники протестов 27 июля идут по Москве с плакатами

Участники протестов 27 июля идут по Москве с плакатами

Тверской суд Москвы в понедельник, 26 августа, оштрафовал участника акции 27 июля за свободные выборы в Мосгордуму на 20 тысяч рублей. Данилу Беглеца признали виновным в участии в несанкционированном собрании.

Контекст

В начале августа российский музыкант Вася Обломов записал песню "Дым", посвященную пожарам в Сибири и протестам в Москве. В интервью DW он поделился своим мнением о происходящем в стране. (23.08.2019)

Протест идет на спад, но сентябрьские выборы его подстегнут, если власти не сумеют отвлечь россиян от политики. Такие попытки делаются, уверен Иван Преображенский. (18.08.2019)

Молодой человек является одним из фигурантов дела о так называемых "массовых беспорядках", под которыми московские власти понимают протестные акции 27 июля и 3 августа. Следствие предъявило ему обвинение в участии в беспорядках, однако позднее переквалифицировало его на насилие в отношении представителя власти, которое Беглец признал. Суд начнет рассмотрение его уголовного дела 3 сентября.

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

В Москве уже несколько недель проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. По делу о так называемых "массовых беспорядках" обвиняемыми проходят 14 человек.

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    Автор: Григорий Аросев


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