 Суд отклонил ходатайство об аресте больного режиссера Васильева | Новости из Германии о России | DW | 11.08.2019

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Россия

Суд отклонил ходатайство об аресте больного режиссера Васильева

Телережиссер Дмитрий Васильев, задержанный по делу о протестах в Москве 27 июля, не смог присутствовать на заседании суда, так как находится в реанимации.

На протестах в Москве 27 июля 2019 года

На протестах в Москве 27 июля 2019 года

Басманный суд Москвы в воскресенье, 11 августа,вернул следствию ходатайство об аресте телережиссера Дмитрия Васильева, задержанного по делу о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля. Судья Ирина Вырышева сослалась на норму Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которой заочный арест запрещен за исключением тех случаев, когда обвиняемый объявлен в розыск. Одновременно судья пояснила, что ходатайство может быть подано повторно. 

Контекст

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На заседании суда врач Дмитрия Васильева заявил, что какие-либо процессуальные действия с Васильевым в настоящий момент невозможны из-за состояния его здоровья. Адвокаты тоже выступили против заочного рассмотрения вопроса об аресте, сославшись на тяжелое состояние подзащитного. Накануне режиссер, страдающий диабетом, был отправлен в реанимацию.

43-летнего режиссера телеканала "Доктор" Васильева задержали 9 августа, он тринадцатый фигурант уголовного дела о протестах в Москве 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Остальным двенадцати уже предъявлены обвинения. К Васильеву пришли домой силовики и сообщили, что он объявлен в розыск. По словам адвоката Татьяны Прилипко, режиссер до раннего утра находился в Следственном комитете. Во время допроса ему дважды вызывали скорую помощь, а в изоляторе у него отняли инсулин и препарат для определения уровня сахара в крови.

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    Автор: Евгений Жуков


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