 Суд отклонил иск немецкого сатирика Бёмермана к Меркель | Новости из Германии о Германии | DW | 16.04.2019

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Германия

Суд отклонил иск немецкого сатирика Бёмермана к Меркель

Журналист и сатирик Ян Бёмерман добивался, чтобы Ангеле Меркель запретили повторно называть его скетч о президенте Турции Эрдогане "намеренно оскорбительным".

Немецкий сатирик Ян Бёмерман

Ян Бёмерман

Суд по административным делам в Берлине отклонил иск немецкого журналиста и сатирика Яна Бёмермана (Jan Böhmermann) против канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и ведомства федерального канцлера. Требование журналиста телеканала ZDF запретить канцлеру публично повторять, что его стихотворение "намеренно оскорбительное", было во вторник, 16 апреля, признано недопустимым.

Контекст

Фотография турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с футболистами немецкой сборной Месутом Озилом и Илкаем Гюндоганом вызвала в Германии большой скандал. Почему - объясняет DW. (15.05.2018)

Ангела Меркель позволила возбудить дело против телеведущего, который, по мнению Эрдогана, оскорбил его в прямом эфире. Этот судебный процесс может пойти на пользу демократии, считает Рихард Фукс. (16.04.2016)

По мнению суда, такой иск мог бы быть допустимым только в том случае, если бы грозило публичное повторение критических замечаний со стороны канцлера. Но это по всей вероятности не так, поскольку ведомство федерального канцлера заявило об отсутствии подобных намерений, указал суд. На заседании не присутствовали ни Бёмерман, ни Меркель.

Сатирическое стихотворение

Речь идет о стихотворении Яна Бёмермана, высмеивающем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Скетч с использованием шуток "ниже пояса" вышел в эфире сатирической программы цифрового телеканала ZDFneo в марте 2016 года. После этого Эрдоган потребовал от властей ФРГ привлечь телеведущего к уголовной ответственности.

После телефонной беседы Меркель с турецким премьером Ахметом Давутоглу, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сообщил, что канцлер охарактеризовала стихотворение как "намеренно оскорбительное". Позднее Меркель назвала это высказывание "ошибочным" и создающим впечатление, что в данном случае имеет значение ее личная оценка. В свою очередь Бёмерман подал иск против ведомства федерального канцлера, добиваясь, чтобы канцлеру запретили вновь публично называть скетч "намеренно оскорбительным".

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