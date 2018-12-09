 Суд отказал ″Гринпису″ в требовании остановить проект ″Северный поток-2″ | Новости из Германии о России | DW | 10.12.2018

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Россия

Суд отказал "Гринпису" в требовании остановить проект "Северный поток-2"

Экологи утверждают, что прокладка газопровода "Северный поток-2" по территории Кургальского заказника нарушит среду обитания животных и растений из Красной книги России.

Строительство газопровода Северный поток-2 в немецком Любмине

Строительство газопровода "Северный поток-2" в немецком Любмине

Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска экологической организации "Гринпис Россия" к компании Nord Stream 2, оператору строительства "Северного потока-2". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале в понедельник, 10 декабря.

Российское отделение международной экологической организации Greenpeace требовало запретить строительство газопровода "Северный поток-2" на территории природоохранной зоны - государственного заказника "Кургальский". По мнению экологов, в результате строительства, в частности, на протяжении 3,7 км будут полностью вырублен лес, уничтожен напочвенный растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 метров.

Строительство газопровода, как считает Greenpeace, может привести к нарушению среды обитания объектов животного мира и растений, занесенных в Красные книги России и Ленинградской области, а также нарушит "права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду", говорится далее в сообщении суда.

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Ущерб дикой природе может составить 2,16 млн рублей

"Из нескольких возможных маршрутов газопровода Nord Stream 2 выбрала наименее экологичный: через самые ценные участки природного заказника, - отмечается на сайте отделения Greenpeace в России. - Кроме того, компания приступила к работам в апреле - в сезон гнездования птиц, когда они крайне уязвимы". Ущерб дикой природе от этой стройки, согласно утвержденным Минприроды методикам, достигает 2,16 млн рублей, отмечает организация.

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

"Грипис Россия" - о строительстве газопровода "Северны поток-2"

Telegram-канал пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему экологи в РФ и ФРГ против строительства газопровода "Северный поток-2"?  

Смогут ли американцы остановить "Северный поток-2"  

Труба в никуда: "Газпром" не договорился о поставках газа в ЕС по "Турецкому потоку"  

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