Суд отказал в компенсациях близким жертв трагедии парома "Эстония"

Суд отказал родственникам жертв и пострадавшим при крушении парома "Эстония", случившемся в Балтийском море 25 лет назад. Истцам не удалось доказать вину верфи Meyer Werft из немецкого Папенбурга, которая построила паром, а также французской компании Bureau Veritas, занимавшейся его проверкой, постановили судьи в пятницу, 19 июля. Дело рассматривалось во французском городе Нантере, где находится головной офис Bureau Veritas.

Более 1100 человек, в том числе родственники погибших при крушении "Эстонии" и пострадавшие при катастрофе, требовали компенсации морального ущерба на общую сумму более 40 млн евро, обвиняя Meyer Werft и Bureau Veritas в "тяжком правонарушение", которое привело к трагедии. Однако суд встал на сторону обеих компаний, которым истцы теперь должны будут компенсировать судебные издержки на сумму примерно 100 тысяч евро.

Крупнейшая катастрофа со времен "Титаника"

Крушение "Эстонии" считается самой масштабной трагедией в истории гражданского судоходства со времен катастрофы с круизным лайнером "Титаник" в 1912 году. В ночь на 28 сентября 1994 года "Эстония" затонула на пути из Таллина в Стокгольм, в результате погибли 852 человека, остальным 137 удалось спасти. Специальная комиссия после проверки установила, что причиной трагедии стали конструктивные недостатки, из-за которых носовой люк не выдержал нагрузки во время шторма.

Шведско-эстонская судоходная компания EstLine, которой принадлежал паром, выплатила пострадавшим и родственникам жертв компенсации на общую сумму 130 млн евро. Судно до сих пор находится на дне Балтийского моря - примерно в 100 км от финского побережья, на глубине 85 метров.

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