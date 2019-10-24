Суд отказал бывшему генпрокурору Украины в восстановлении в должности

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины отказался удовлетворить ходатайство бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина о пересмотре его дела по "вновь открывшимся обстоятельствам". Об этом в четверг, 24 октября, сообщают украинские СМИ. Шокин требовал признать незаконным решение пятого президента Украины Петра Порошенко об его увольнении.

Виктор Шокин сможет обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда. Кроме того, бывший генпрокурор ожидает решения Европейского суда по правам человека, куда он обратился еще в октябре 2017 года. Как отмечает агентство "Украинские новости", в распоряжении которого поступило официальное уведомление секретариата ЕСПЧ о принятии заявления истца, ответчиком по делу является государство Украина. Шокин считает, что в его случае власти страны нарушили статью о праве на справедливый суд европейской Конвенции.

Жертва "дела Burisma"?

Верховная Рада отправила генерального прокурора Украины Виктора Шокина в отставку 29 марта 2016 года. Как рассказал в августе того же года в интервью изданию The Atlantic тогдашний вице-президент США Джо Байден, именно он добился такого решения президента Украины Петра Порошенко, пригрозив, что в противном случае, Киев не получит от США кредит в 1 миллиард долларов.

Считается, что таким образом Байден хотел добиться прекращения проводимого Генпрокуратурой Украины расследования в отношении одной из крупнейших частных газодобывающих компаний Украины Burisma, членом совета директоров которой с мая 2014 по май 2019 года был сын Джо Байдена - Хантер.

Скандал вокруг телефонного звонка Трампа Зеленскому

Скандал вокруг увольнения Виктора Шокина вновь привлек к себе пристальное внимание после того, как выяснилось, что президент Дональд Трамп, в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле 2019 года, просил последнего расследовать действия Байдена.

Телеканал CNN, в частности, сообщил, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом о выдаче визы Виктору Шокину. Об этом в конгрессе США рассказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

В сентябре США временно заморозили выплату почти 400 млн долларов военной помощи Украине. The New York Times предположила, что Трамп пошел на такой шаг, чтобы оказать давление на президента Зеленского, газета связала это с требованием расследовать дело против семьи Байденов.

Конгрессмены-демократы расценили действия Трампа как нарушение закона и склонение иностранного лидера к вмешательству в предстоящие в США президентские выборы и запустили формальную процедуру импичмента Трампа.

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