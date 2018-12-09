Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны Алексеевой

Тверской суд Москвы отказался отпустить из-под ареста руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. "В удовлетворении заявлений о приостановлении или прекращении исполнения административного наказания отказать", - заявил в понедельник, 10 ноября, судья Дмитрий Гордеев.

Судья не выявил "исключительных обстоятельств", позволивших бы приостановить или прекратить арест, указав, что Алексеева не была для Пономарева близким человеком, а их общение ограничивалось работой.

Ранее адвокат Тимур Идалов сообщил, что сама Людмила Алексеева призывала освободить коллегу. "Прошу передать мои самые теплые слова поддержки дорогому Льву Александровичу Пономареву и призываю всех коллег объединиться в срочных акциях в его защиту", - цитирует обращение правозащитницы интернет-портал "Медиазона".

Сотрудничество с Алексеевой на протяжении "десятков лет"



Лев Пономарев просил прекратить административный арест, чтобы проститься с Людмилой Алексеевой, которая занимала пост председателя Московской Хельсинкской группы (МХГ) с 1996 года. Он напомнил, что "десятки лет" сотрудничал с Алексеевой в рамках МХГ. Смерть Алексеевой Пономарев охарактеризовал как "исключительно тяжелые личные обстоятельства".

По решению Московского городского суда, снизившего срок ареста Пономареву до 16 суток, 77-летний правозащитник должен выйти на свободу 21 декабря. Тверской районный суд Москвы 5 декабря приговорил Пономарева к 25 суткам административного ареста за пост в Facebook. После того как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", Лев Пономарев написал в Facebook: "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать".

Прощание с Людмилой Алексеевой, скончавшейся 8 декабря на 92-м году жизни, состоится 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Смотрите также:

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Несколько тысяч участников Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста И стар и млад На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Росгвардия - на митинг По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Путин нарушает конституцию? Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Президенту припомнили обещание Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста "Путина - на пенсию" Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Траур по пенсиям Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Молодежь на фонарях По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста "Потрачено" Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Несколько человек задержали После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания. Автор: Евлалия Самедова, Москва

