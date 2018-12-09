 Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны Алексеевой | Новости из Германии о России | DW | 10.12.2018

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Россия

Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны Алексеевой

Тверской суд не нашел исключительных обстоятельств, позволяющих прекратить административный арест 77-летнего правозащитника.

Лев Пономарев

Лев Пономарев

Тверской суд Москвы отказался отпустить из-под ареста руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. "В удовлетворении заявлений о приостановлении или прекращении исполнения административного наказания отказать", - заявил в понедельник, 10 ноября, судья Дмитрий Гордеев.

Судья не выявил "исключительных обстоятельств", позволивших бы приостановить или прекратить арест, указав, что Алексеева не была для Пономарева близким человеком, а их общение ограничивалось работой.

Контекст

Ранее адвокат Тимур Идалов сообщил, что сама Людмила Алексеева призывала освободить коллегу. "Прошу передать мои самые теплые слова поддержки дорогому Льву Александровичу Пономареву и призываю всех коллег объединиться в срочных акциях в его защиту", - цитирует обращение правозащитницы интернет-портал "Медиазона".

Сотрудничество с Алексеевой на протяжении "десятков лет"

Лев Пономарев просил прекратить административный арест, чтобы проститься с Людмилой Алексеевой, которая занимала пост председателя Московской Хельсинкской группы (МХГ) с 1996 года. Он напомнил, что "десятки лет" сотрудничал с Алексеевой в рамках МХГ. Смерть Алексеевой Пономарев охарактеризовал как "исключительно тяжелые личные обстоятельства".

По решению Московского городского суда, снизившего срок ареста Пономареву до 16 суток, 77-летний правозащитник должен выйти на свободу 21 декабря. Тверской районный суд Москвы 5 декабря приговорил Пономарева к 25 суткам административного ареста за пост в Facebook. После того как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", Лев Пономарев написал в Facebook: "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать".

Прощание с Людмилой Алексеевой, скончавшейся 8 декабря на 92-м году жизни, состоится 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

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