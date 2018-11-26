Суд отказался освободить Титиева под поручительство Ганнушкиной и Явлинского

Суд в Чечне отклонил ходатайство главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева об освобождении под поручительство руководителя комитета помощи беженцам "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной и основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского. О решении суда стало известно в понедельник, 26 ноября. По мнению судьи, защита Титиева не предоставила доказательств, которые достаточны для смягчения меры пресечения.

Решение суда "подчеркивает нетерпимость чеченского правительства к людям противоположных взглядов", заявила координатор правозащитной организации Amnesty International (AI) в России Наталья Прилуцкая. Суд отклонил аргументы защиты "без какого-либо надлежащего рассмотрения", отметила она. По словам координатора AI, отказ выпустить Титиева служит "доказательством того, что правозащитники, заключенные в тюрьму в Чечне, не могут полагаться на инструменты правосудия".

Титиев находится под арестом с 11 января

Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. При проверке его автомобиля чеченские полицейские нашли в нем пакет с наркотиками. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.

В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании фальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

