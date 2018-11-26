Суд отказался освободить Титиева под поручительство Ганнушкиной и Явлинского

Судья сочла, что защита главы чеченского "Мемориала" не предоставила доказательств, достаточных для смягчения меры пресечения.
Суд в Чечне отклонил ходатайство главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева об освобождении под поручительство руководителя комитета помощи беженцам "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной и основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского. О решении суда стало известно в понедельник, 26 ноября. По мнению судьи, защита Титиева не предоставила доказательств, которые достаточны для смягчения меры пресечения.
Решение суда "подчеркивает нетерпимость чеченского правительства к людям противоположных взглядов", заявила координатор правозащитной организации Amnesty International (AI) в России Наталья Прилуцкая. Суд отклонил аргументы защиты "без какого-либо надлежащего рассмотрения", отметила она. По словам координатора AI, отказ выпустить Титиева служит "доказательством того, что правозащитники, заключенные в тюрьму в Чечне, не могут полагаться на инструменты правосудия".
Титиев находится под арестом с 11 января
Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. При проверке его автомобиля чеченские полицейские нашли в нем пакет с наркотиками. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.
В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании фальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.
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