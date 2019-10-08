 Суд отказался вновь перевести Серебренникова под подписку о невыезде | Новости из Германии о России | DW | 01.11.2019

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Россия

Суд отказался вновь перевести Серебренникова под подписку о невыезде

Ходатайство обвинения об избрании меры пресечения для фигурантов дела "Седьмой студии" было отклонено. Прокурор ссылался на то, что Серебренников и другие могут скрыться от следствия.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Мещанский суд Москвы отказался вернуть режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии" под подписку о невыезде, отклонив соответствующее ходатайство прокуратуры. "Суд приходит к выводу, что ходатайство государственного обвинителя не подлежит удовлетворению", - объявила судья Олеся Менделеева в пятницу, 1 ноября.

О назначении Серебренникову и другим фигурантам меры пресечения в виде подписки о невыезде ходатайствовал прокурор Михаил Резниченко, который ссылался на то, что "подсудимые могут скрыться от суда с целью ухода от наказания".

Мещанский суд 1 ноября приступил к повторному рассмотрению дела "Седьмой студии". Фигурантам вменяется в вину хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело "Седьмой студии"

Расследование основного дела было завершено в 2018 году. По делу проходят четверо обвиняемых: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Контекст

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Басманный суд Москвы продлил арест Кириллу Серебренникову и другим участникам дела "Седьмой студии". Корреспондент DW побывал на судебном заседании. (18.04.2018)

В середине сентября суд вернул дело генеральному прокурору из-за недостатков, допущенных при составлении обвинительного заключения, однако впоследствии Мосгорсуд по апелляционному представлению гособвинения отменил это решение и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.

Ранее Серебренников, Апфельбаум и Итин находились под домашним арестом, в апреле нынешнего года Мосгорсуд изменил всем троим меру пресечения на подписку о невыезде. Малобродский 11 месяцев - с июня 2017 по май 2018 года - находился под стражей, после чего следствие освободило его под подписку о невыезде.

В сентябре 2019 года, тем же постановлением, которым Мещанский суд вернул дело прокурору, подписки о невыезде, назначенные фигурантам, были отменены.

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    Автор: Ксения Сафронова


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