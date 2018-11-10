Суд отверг претензии сомалийца к Германии из-за беспилотника США

Верховный административный суд в Мюнстере отклонил иск сомалийца к Федеративной Республике Германия в связи с ударом, нанесенным американским беспилотником по Сомали в 2012 году. Кассационная жалоба, поданная истцом, не обоснованна и не может быть принята к рассмотрению, постановил суд во вторник, 19 марта.

Истец настаивал на том, что удар американского беспилотника стал возможен лишь благодаря участию в этой операции базы ВВС США в немецком Рамштайне и использованию установленной на этой базе спутниковой релейной станции. Суд, однако, не нашел в данном деле нарушений обязательств со стороны ФРГ. Истец также не смог убедить суд в том, что его отец действительно погиб в результате американского удара.

"Немецкие власти не знали о применении США беспилотников в Сомали"

В судебном постановлении указывается, что на момент американского авиарейда сооружение спутниковой релейной станции, на которую жалуется истец, еще не было завершено. Суд предпочел верить сообщениям СМИ, согласно которым эта станция была сдана в эксплуатацию лишь в конце 2013 года.

Как указывается в судебном решении, суд исходит из того, что немецкие власти в 2012 году не знали о "применении вооруженных беспилотников в Сомали с привлечением американских баз в Германии".

Истец имеет возможность подать жалобу на решение суда в Мюнстере, поэтому принятое 19 марта судебное постановление пока не вступило в законную силу.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть Выше, дальше, быстрее и точнее Выше, дальше, быстрее и точнее - вот требования военных при закупках вооружений. А получается обычно дольше, хуже и всегда дороже. Подводная лодка, которая боится морской воды, истребитель, который не выходит из пике - список можно продолжить.

Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть Бронетранспортер для карликов В середине 50-х годов прошлого века тогдашний министр обороны не глядя заказал несколько тысяч бронетранспортеров HS 30. Машина оказалась тесной, гусеницы слабыми, мотор перегревался. Высадка на ходу означала риск для жизни. Никто и не высаживался - бронетранспортер стоял на ремонте.

Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть Starfighter - самолет, который не выходит из штопора В 1958 году ВВС Германии заключает договор на поставки американского истребителя Starfighter. Из 916 машин разбилось 269. Погибло 116 пилотов. Счетная палата обвинила тогдашнего министра обороны в растрате средств. Подозрения в коррупции так и не были опровергнуты.

Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть Подводная лодка боится воды В 1959 году ВМС заказали подводную лодку класса 201. Она должна была стать самой современной в своем классе. Первый экземпляр поступил на вооружение в 1962 году. Тут же появились трещины в корпусе. Сталь оказалась недоброкачественной. В 1967 году лодки пошли на слом.

Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть Военно-морской долгострой С 2008 года ВМС Германии получили 5 боевых кораблей типа Korvette 130. Недочетам и неполадкам нет числа: плохая сборка, недостаточное вооружение, проблемы с трансмиссией, плесень в углах. Моряки надеются, что ремонт новых кораблей завершится в 2014 году.

Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть Eurofighter - сверхзвуковые миллионы Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) в кабине самолета Eurofighter. Гордиться нечем - это самый затяжной и дорогой проект закупки вооружений. Одна машина разбилась - отказало управление. Потом пришлось доводить катапультируемые кресла. Стоимость возросла с 50 до 90 миллионов евро - за каждый самолет.

Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть Беззубый "Тигр" Еще в 1984 году Франция и Германия решили совместно создать европейский боевой вертолет. Серийное производство машины под названием "Тигр" началось в 2002 году. Но опыт Афганистана показал, что вертолет плохо вооружен. Теперь он называется не "боевым", а "вспомогательным".

Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть "Атлас" никак не оторвется от земли Транспортный самолет А400М "Атлас" должны заменить устаревшие машины ряда стран НАТО. В частности, "Атлас" предназначен для транспортировки вертолетов "Тигр". Из-за технических проблем самолет на вооружение пока не поступил. А стоимость каждой машины неуклонно растет. Автор: Жанетт Зайферт, Александр Варкентин

