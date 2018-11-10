 Суд отверг претензии сомалийца к Германии из-за беспилотника США | Новости из Германии о Германии | DW | 19.03.2019

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Германия

Суд отверг претензии сомалийца к Германии из-за беспилотника США

Жалоба сомалийца была связана с ударом, нанесенным американским беспилотником по его стране в 2012 году. Истец утверждал, что этот удар стал возможен лишь благодаря участию базы ВВС США в немецком Рамштайне.

Судебный молоток

Верховный административный суд в Мюнстере отклонил иск сомалийца к Федеративной Республике Германия в связи с ударом, нанесенным американским беспилотником по Сомали в 2012 году. Кассационная жалоба, поданная истцом, не обоснованна и не может быть принята к рассмотрению, постановил суд во вторник, 19 марта.

Истец настаивал на том, что удар американского беспилотника стал возможен лишь благодаря участию в этой операции базы ВВС США в немецком Рамштайне и использованию установленной на этой базе спутниковой релейной станции. Суд, однако, не нашел в данном деле нарушений обязательств со стороны ФРГ. Истец также не смог убедить суд в том, что его отец действительно погиб в результате американского удара.

Контекст

На американскую авиабазу в немецком Рамштайне за октябрь доставили 100 контейнеров с военным снаряжением. Это крупнейшая поставка такого рода со времен бомбардировок Югославии силами НАТО. (28.10.2018)

Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что США, возможно, переправляли оружие сирийским повстанцам через свою базу в Германии "Рамштайн". Прокуратура Кайзерслаутерна проведет проверку данной информации. (14.09.2017)

"Немецкие власти не знали о применении США беспилотников в Сомали"

В судебном постановлении указывается, что на момент американского авиарейда сооружение спутниковой релейной станции, на которую жалуется истец, еще не было завершено. Суд предпочел верить сообщениям СМИ, согласно которым эта станция была сдана в эксплуатацию лишь в конце 2013 года.

Как указывается в судебном решении, суд исходит из того, что немецкие власти в 2012 году не знали о "применении вооруженных беспилотников в Сомали с привлечением американских баз в Германии".

Истец имеет возможность подать жалобу на решение суда в Мюнстере, поэтому принятое 19 марта судебное постановление пока не вступило в законную силу.

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