 Суд оставил Надежду Савченко на свободе до конца мая | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 07.05.2019

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Украина

Суд оставил Надежду Савченко на свободе до конца мая

Броварской суд вновь отложил рассмотрение дела бывшей военной летчицы, депутата Надежды Савченко. Ее обвиняют в подготовке теракта и госпереворота в Украине. Заседание пройдет 31 мая.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Перед началом судебного заседания представители Главной военной прокуратуры Украины, которая представляет обвинение, подали ходатайство о повторном аресте подозреваемых - народного депутата Надежды Савченко и председателя партии "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Но суд отказался рассматривать ходатайство из-за отсутствия адвокатов последнего. Один из защитников Рубана - Валентин Рыбин - заверил DW в телефонном разговоре, что занят в другом процессе, и заранее уведомил об этом судей.

Савченко и Рубан провели за решеткой по подозрению в подготовке теракта и госпереворота в Украине более года и вышли на свободу 16 апреля, когда истек срок предварительно назначенной меры пресечения. В тот день прокуратура так и не добилась продления ареста из-за защитников, которые сами не скрывают, что прибегли к затягиванию процесса.

Три недели на свободе

За прошедшие три недели Надежда Савченко успела не только вернуться к работе в Верховной раде, но и неоднократно являлась в Генпрокуратуру, требуя встречи с ее главой Юрием Луценко.

"Буквально вчера я пришла, а мне говорят, что генпрокурор занят, у него другой народный депутат. Почему тогда нельзя было вручить мне копию ходатайства о новом аресте?", - спрашивала бывшая военная летчица у военного прокурора Александра Климовича, подписывая документ уже в суде.

Владимир Рубан, который через десять дней после освобождения уехал из Украины и вернулся буквально накануне 7 мая, отказался знакомиться с ходатайством об аресте, снова сославшись на отсутствие адвокатов.

Надежда Савченко в зале суда

Надежда Савченко в зале суда

Постоянная смена юрисдикции

Адвокаты из юридической фирмы Barristers, которые защищают Надежду Савченко, заявили, что на следующем заседании будут добиваться перевода рассмотрения дела в один из столичных судов. Это может снова затянуть начало рассмотрения дела по существу. Обвинительный акт в отношение Рубана и Савченко не могут объявить с января из-за постоянной смены юрисдикции.

СБУ и ГПУ объявили Савченко и Рубану подозрение в подготовке террористического акта и госпереворота еще в марте 2018 года. По версии следствия, оба якобы планировали минометный обстрел Верховной рады с баржи на Днепре, штурм правительственного квартала тактическими группами, захват власти и установление военной диктатуры.

Глава ГПУ Юрий Луценко даже демонстрировал видеозапись, где подозреваемые обсуждают этот план с офицерами армейского спецназа, которые на самом деле были агентами спецслужб под прикрытием.

Контекст

Депутата Рады освободили из-под ареста, но не от обвинений в подготовке госпереворота. Обвинение рассчитывает вскоре добиться нового ареста Савченко. Сама же она планирует вернуться к работе в парламенте. (16.04.2019)

Украинский парламент удовлетворил представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко. (22.03.2018)

Те, кто думает, что, арестовав Надежду Савченко, украинские власти наберут очки, - сильно ошибаются. СИЗО для нее станет еще одним политическим трамплином, считает Сергей Руденко. (16.03.2018)

Сами же Савченко и Рубан считают, что стали объектами политически мотивированной провокации со стороны завербованных СБУ военных.

Подозреваемые просят об охране

Во вторник Надежда Савченко заявила об угрозах со стороны упомянутых спецназовцев, которые она и ее сестра Вера получали в течение последнего года. "После выхода на свободу я обратилась в МВД с просьбой об охране, на которую имею право как депутат и как участник судебного процесса. Однако мою просьбу игнорируют", - пожаловалась Савченко, общаясь с журналистам.

Пока депутата сопровождают сестра Вера, помощница Татьяна Проторченко и пару десятков сторонников, среди которых несколько ветеранов войны в Донбассе. Все они заявляют, что планируют появиться и на следующее судебное заседание.

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