Суд оставил в СИЗО трех обвиняемых по "московскому делу"

Московский городской суд в среду, 14 августа, оставил в силе решение об аресте на два месяца Сергея Абаничева, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова, обвиняемых в массовых беспорядках во время протестной акции 27 июля. Решение по четвертому фигуранту так называемого "московского дела" - Владиславу Барабанову - пока не принято. Ни один из арестованных свою вину не признает.

Кроме Подкопаева, Раджабова, Барабанова и Абаничева, за которого поручился главред правозащитного портала "Медиазона" Сергей Смирнов, предложивший за него залог в один миллион рублей, по делу о беспорядках на акции оппозиции за свободные выборы в Мосгордуму27 июля проходят еще 10 человек. 13 из 14 подозреваемых в настоящий момент заключены под стражу.

Уголовные дела против участников протеста 27 июля

Избежать ареста удалось лишь телережиссеру Дмитрию Васильеву по причине того, что в изоляторе временного содержания с ним случился приступ диабета и он был доставлен в реанимацию. Басманный суд Москвы отказался арестовать Васильева заочно, несмотря на ходатайство следствия.

Не санкционированные московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты от оппозиции, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. В общей сложности на них было задержано почти 2,5 тысячи человек. В отношении целого ряда активистов Следственным комитетом были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападении на представителей власти.

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