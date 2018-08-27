 Суд ООН начал рассматривать иск Ирана к США о санкциях | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2018

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Мир

Суд ООН начал рассматривать иск Ирана к США о санкциях

Иран требует, чтобы Вашингтон приостановил действие санкций и не вводил новых. Представитель Ирана в суде назвал политику США "экономической агрессией".

Дворец мира в Гааге, в котором располагается Суд ООН

Дворец мира в Гааге, в котором располагается Суд ООН

Международный суд ООН в понедельник, 27 августа, начал рассматривать иск Ирана к Соединенным Штатам по делу о вновь введенных санкциях в отношении Тегерана. Иран требует от Вашингтона приостановить действие санкций и не восстанавливать другие ограничительные меры.

Американские санкции, по мнению Тегерана, нарушают заключенное в 1955 году соглашение между двумя странами "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах". Юрист иранской стороны Мохсен Мохеби в суде назвал политику США "ничем иным как чистой экономической агрессией", сообщает dpa. 

Контекст

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Решение президента США выйти из атомного соглашения с Ираном в Германии называют самым ужасным из всех ужасных несчастных случаев, которые только можно себе представить. Почему - у DW. (09.05.2018)

Между тем на принятие окончательного решения у суда могут уйти годы, отмечает агентство.

В начале мая Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. 

В начале августа Соединенные Штаты возобновили первую часть санкций против Ирана, вторую часть они обещают восстановить в ноябре. Иран обратился с иском в Международный суд ООН в конце июля 2018 года.

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  • Женщины в аптеке

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    Нехватка лекарств

    В Иране не только продукты питания являются дефицитом и постоянно дорожают. В стране около шести миллионов пациентов страдают от экономических санкций, затрудняющих ввоз лекарств. В прошлом году цены на них выросли от 30 до 200 процентов, в зависимости от препарата.

  • Продавец на рынке среди лотков

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    Осенью прошлого года иранский риал сильно обесценился, а доллар и евро выросли в цене. В результате стремительной девальвации национальной валюты растет инфляция. Тегеранский базар закрыли, потому что было невозможно назвать соразмерные цены. Полиция была вынуждена принять меры по борьбе с разъяренной толпой, выступающей против обвала курса риала.

    Автор: Яшар Эрфаниан, Шахрам Ахади, Мария Рюттингер


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