 Суд обязал открыть уголовное дело против Кличко по подозрению в госизмене | Новости из Германии об Украине | DW | 25.10.2019

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Украина

Суд обязал открыть уголовное дело против Кличко по подозрению в госизмене

В отношении мэра Киева была подана жалоба в Высший антикоррупционный суд Украины.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможной государственной измены со стороны мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщило агентство "Українськi Новини".

По его данным, речь может идти сразу о нескольких правонарушениях, включая злоупотребление служебным положением, получение неправомерной выгоды, хищение госсредств и собственно госизмену.

Суд при этом отреагировал на жалобу, поступившую в связи с бездействием НАБУ. Как передает "Эхо Киева", производство инициировали депутаты Киевского городского совета. По их мнению, Кличко и чиновники Киевской городской государственной администрации и "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" могли завысить стоимость реконструкции Шулявского моста. Как считают истцы, выгодоприобретателем могла быть компания-подрядчик проекта, "Северо-Украинский строительный альянс", входящая в корпорацию "Укрбуд".

Возможные досрочные выборы

Депутаты также считают, что Кличко мог способствовать "незаконной реализации имущественных прав" юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником и бенефициаром "Укрстрой Инвест" и "Укрбуд Девелопмент" Максимом Микитасем.

Контекст

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что команда Зеленского хочет лишить его власти и принуждает согласовывать все действия со своими людьми. DW поговорила с одним из них - Александром Ткаченко. (10.08.2019)

Несколько политических и общественных деятелей Германии дали оценку прошедшим на Украине выборам в Раду. Все они сходятся во мнении, что здоровую конкурентную борьбу омрачило злоупотребление административным ресурсом. (29.10.2012)

Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел жалобу, касавшуюся, в частности, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве и 18 октября обязал НАБУ открыть по ней дело.

Еще летом в Киеве заговорили о возможности досрочных выборов мэра. В СМИ даже назывался возможный временной промежуток: октябрь - ноябрь этого года. В середине сентября 2019 года Виталий Кличко сообщил о начале консультаций с киевскими депутатами о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в 2020 году.

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