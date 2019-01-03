 Суд обязал ″Новую газету″ удалить статью по требованию ФСБ | Новости из Германии о России | DW | 26.04.2019

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Россия

Суд обязал "Новую газету" удалить статью по требованию ФСБ

Суд в Москве удовлетворил иск ФСБ о защите репутации к "Новой газете", сообщившей о пытках задержанного по делу о взрыве жилого дома в Магнитогорске.

Печатные экземпляры Новой газеты

Басманный суд Москвы обязал "Новую газету" удалить с сайта два материала о пытках в Магнитогорске, а также соответствующую PDF-страницу. Таким образом суд в пятницу, 26 апреля, удовлетворил иск о защите деловой репутации Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Контекст

Исполнительный директор "Руси сидящей" Ольга Романова в интервью DW заявила, что в российских колониях регулярно пытают людей, однако обычно это не вызывает большого резонанса. (26.07.2018)

Даже грамотно действуя в таких непростых ситуациях, как трагедия в Магнитогорске, власть не может рассчитывать на доверие людей. Просто потому, что то и дело врет, считает Александр Плющев. (03.01.2019)

Речь идет о статьях, в которых журналисты сообщили о пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Адвокаты обжалуют решение суда

Как утверждает ведомство, информация "Новой газеты" о пытках не соответствует действительности. У издания "отсутствуют доказательства применения пыток со стороны ФСБ", заявила в суде представитель спецслужбы. По ее словам, корреспондент не проверила данные должным образом. В свою очередь сторона защиты заявила, что автор статей не делал выводов, а лишь изложил поступившие ему данные.

Адвокаты издания обжалуют решение суда. "Материал рассказывает об общественно значимой теме, которую нельзя замалчивать", - заявила "Новая газета".

В результате взрыва и обрушения подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске 31 декабря погибли 39 человек. Через день неподалеку от места трагедии загорелась и взорвалась маршрутка. В результате погибли три человека. По данным МВД, взрыв в здании произошел из-за неисправности газового оборудования. Приоритетной версией обрушения подъезда является взрыв бытового газа.

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