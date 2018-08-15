 Суд обязал мэрию Бохума вернуть в ФРГ бывшего охранника бен Ладена | Новости из Германии о Германии | DW | 15.08.2018

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Германия

Суд обязал мэрию Бохума вернуть в ФРГ бывшего охранника бен Ладена

Депортация Сами А. была "очевидно неправомерной", заявил суд в Мюнстере, решение которого является окончательным. Власти Бохума намерены его выполнить.

Суд в Мюнстере

Суд в Мюнстере

Власти города Бохум должны вернуть в Германию высланного ранее в Тунис Сами А., предположительно являвшегося телохранителем главы террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. Высший административный суд в Мюнстере в среду, 15 августа, отклонил апелляцию бохумской мэрии на аналогичное решение административного суда в Гельзенкирхене.

Депортацию следовало прервать после вылета самолета

Депортация А. была "очевидно неправомерной", говорится в постановлении. Мюнстерский суд подчеркнул, что власти Бохума не предъявили доказательств того, что процесс депортации не мог быть прерван после решения суда в Гельзенкирхене. Его постановление было представлено Федеральному ведомству по миграции и беженцам за час до передачи А. властям Туниса, указывается далее.

Кроме того, возвращению А. в Германии не препятствуют долгосрочные помехи, отметил далее суд. Власти Бохума не представили доказательств того, что дипломатические усилия по возвращению мужчины из Туниса были "изначально бесперспективными". Решение суда в Мюнстере является окончательным и не подлежит оспариванию.

Бохум выполнит решение суда

Между тем мэрия Бохума после постановления высшего административного суда заявила, что выполнит это решение, но Сами А. должен вернуться в Германию по собственной инициативе. Городское ведомство по делам иностранцев в ближайшее время направит адвокату предполагаемого исламиста разрешение на въезд в страну, потом ему будет выдана виза. Власти города также возьмут на себя расходы на полет в Германию, сообщил пресс-секретарь городской администрации Томас Шпренгер (Thomas Sprenger).

Контекст

По его словам, дальнейших юридических шагов власти Бохума предпринимать не намерены. Тем самым, они не будут обращаться с иском в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ.

Суд запретил депортацию, но самолет уже улетел

13 июля административный суд в Гельзенкирхене предъявил органам власти, ответственным за депортацию Сами А. в Тунис, обвинение в противоправных действиях. Судьи вынесли решение о запрете на высылку мужчины в Тунис, поскольку там к нему могли быть применены пытки, однако самолет, на борту которого находился Сами  А., уже был поднят в воздух и покинул Германию.

Проживавший в Бохуме с 2005 года предполагаемый экс-телохранитель бывшего главы террористической группировки "Аль-Каида" был квалифицирован властями ФРГ как  лицо, представляющее потенциальную угрозу общественной безопасности. В июне 42-летний выходец из Туниса был задержан, а через две недели депортирован. В Тунисе он был помещен в предварительное заключение. Позже Тунис отказался выдать предполагаемого исламиста назад в Германию. Затем Сами А. был выпущен на свободу.

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