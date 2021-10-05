Суд обязал МВД РФ cократить срок запрета на въезд комика Мирзализаде до "разумного"

Замоскворецкий суд Москвы обязал министерство внутренних дел РФ изменить с пожизненного на "разумный" срок запрета на въезд стендап-комика Идрака Мирзализаде в Россию. Тем самым суд частично удовлетворил иск Мирзализаде к МВД. О судебном постановлении сообщил в своем телеграмм-канале во вторник, 5 октября, адвокат комика Сергей Бадамшин.

Эту информацию подтвердила пресс-служба Замоскворецкого суда: "Суд признал незаконным решение МВД от 27 августа 2021 года в части ограничения въезда в РФ. Суд обязал МВД России установить разумный срок нежелательности пребывания Мирзализаде в Российской Федерации".





Что конкретно подразумевается под "разумностью" срока, в пресс-службе не уточнили.



30 августа МВД РФ сообщило о "нежелательности пребывания (проживания)" в России стендапера Мирзализаде, являющегося гражданином Беларуси. "В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство", - пояснило министерство. Это решение действует пожизненно, отмечалось также в заявлении. Спустя чуть более недели артист обжаловал пожизненный запрет.

Шутка как угроза общественному порядку

1 марта 2021 года YouTube-канал Stand-Up Club #1 опубликовал 32-й выпуск юмористической программы "Разгоны", в нем Идрак Мирзализаде пошутил на тему сложностей, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде жилья в России.



В начале июня на комика обрушились телеканал "Царьград" и ведущий Владимир Соловьев, призвавший привлечь Мирзализаде к ответственности по статье о возбуждении ненависти. Но стендапера посыпались угрозы, за его голову, по словам самого артиста, объявили награду в 50 тысяч рублей, а 27 июня в центре Москвы на Мирзализаде напали двое неизвестных и избили его.

30 июля прокуратура Центрального административного округа Москвы составила на Идрака Мирзализаде административный протокол за "возбуждение ненависти либо вражды" (статья 20.3.1 КоАП РФ). Как отметили в ведомстве, комик в своем выступлении "произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

9 августа Таганский районный суд Москвы приговорил Идрака Мирзализаде к административному аресту на 10 суток. Мирзализаде вину не признал и заявил, что высмеивал ксенофобию.



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