 Суд обязал Кельн переработать план по соблюдению чистоты воздуха | Новости из Германии о Германии | DW | 12.09.2019

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Германия

Суд обязал Кельн переработать план по соблюдению чистоты воздуха

Высший административный суд в Мюнстере пришел к выводу, что разработанный властями Кельна план не удовлетворяет нормативам ЕС. В то же время Кельну пока не предписано ввести запретные для автомобилей зоны.

В центре Кельна

В центре Кельна

План по соблюдению чистоты воздуха, разработанный городскими властями Кельна, противоречит законодательству и должен быть переработан; предусмотренных властями мер недостаточно для выполнения нормативов, установленных Евросоюзом и федеральным законом об охране среды от воздействия экологически вредных выбросов, постановил Высший административный суд в Мюнстере в четверг, 12 сентября.

Контекст

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В результате частично подтверждено решение административного суда Кельна, вынесенное по иску немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe. В то же время суд в Мюнстере не обязал власти Кельна ввести запретные для автомобилей зоны, придя к выводу, что введения запрета на движение автомобилей на отдельных участках некоторых дорог может оказаться достаточно.

В постановлении Высшего административного суда в Мюнстере констатируется, что установленная предельная норма содержания в воздухе двуокиси азота на уровне в 40 микрограммов на кубометр в минувшем году была сильно превышена в целом ряде районов Кельна. На некоторых измерительных станциях было зафиксировано содержание двуокиси азота на уровне 48 и даже 59 микрограммов на кубометр.

Deutsche Umwelthilfe приветствовала решение суда в Мюнстере. Эта экологическая организация уже подала судебные иски к властям 38 городов ФРГ, добиваясь принятия действенных мер по защите воздуха.

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    Автор: Григорий Аросев


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