Суд обязал белорусское издание "Новы час" выплатить компенсацию бизнесмену

Суд Советского района Минска 28 декабря частично удовлетворил иск крупного предпринимателя Леонида Зайдеса о компенсации ему морального ущерба за публикации в белорусском независимом издании "Новы час" журналистского расследования о законности возведения развлекательного учреждения возле места массовых репрессий во время сталинского террора. В статьях сообщалось о том, что к фирмам, которые строили это заведение, имеет непосредственное отношение и Зайдес.

Требования и результат

Предприниматель в исковом заявлении утверждал, что публикации нанесли ему моральный вред и ущерб его деловой репутации. По заявлению адвоката бизнесмена, у него возникли проблемы с контрагентами, что создало трудности для его предпринимательской деятельности. Кроме того, в одной из статей сообщалось, что в отношении одной из фирм, совладельцем которой является Зайдес, на территории Украины возбуждено уголовное дело.

Адвокат бизнесмена назвала эти сведения несоответствующими действительности. Конечным требованием Зайдеса стало возмещение ему морального ущерба со стороны издания в размере 5 тысяч белорусских рублей и со стороны автора статей - внештатного журналиста издания Дениса Ивашина - 3 тысяч рублей (всего в эквиваленте 3,5 тысячи евро).

Суд, заслушав стороны, частично удовлетворил требования истца. В результате "Новы час" должен выплатить Зайдесу моральную компенсацию в размере 700 рублей (более 290 евро в пересчете), а также 1250 рублей (более 500 евро) за услуги его адвоката и заплатить государственную пошлину в размере 6 базовых величин (около 150 евро). Кроме того, газету обязали опубликовать опровержение информации, содержащейся в статьях относительно Зайдеса.

Причина иска

Летом 2018 года в белорусскоязычном печатном издании "Новы час" появился ряд публикаций о фирмах, которые имеют отношение к возведению ресторана "Поедем-поедим" в непосредственной близости от урочища Куропаты. Там в 1937-1941 годах во время сталинского террора были уничтожены многие тысячи мирных граждан.

Строительство и деятельность этого увеселительного заведения возле народного мемориала вызывает решительный протест у демократической общественности. Активисты ежедневно уже более полугода приезжают к ресторану, пытаясь добиться прекращения его работы. Тема противостояния вокруг ресторана широко освещается в интернете. Это, по мнению наблюдателей, и вызвало недовольство Зайдеса.

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