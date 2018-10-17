Суд начнет 25 октября рассматривать по существу дело "Седьмой студии"

Первое слушание по существу так называемого дела "Седьмой студии" пройдет 25 октября. Соответствующее решение в среду, 17 октября, принял Мещанский районный суд Москвы, сообщила корреспондент DW.

Обвиняемых по делу режиссера Кирилла Серебренникова, директора РАМТ Софью Апфельбаум и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина доставили в суд сотрудники ФСИН. Все они больше года находятся под домашним арестом. Бывший генеральный продюсер проекта Алексей Малобродский приехал в суд сам. В мае, после десяти месяцев в СИЗО и подозрения на инфаркт, суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Всеходатайствазащитыотклонены

Само дело попало в суд только 2 октября. Первое, предварительное заседание, прошло в закрытом режиме. Как рассказали журналистам адвокаты, на первом слушании по делу они ходатайствовали о возвращении дела в прокуратуру на доследование.

Также стороны защиты подавала список из более 400 свидетелей, но обвинители его не учли. В итоге по делу будет 47 свидетелей со стороны обвинения. Кроме того, в обвинительном заключении есть ссылки на показания свидетелей, которых вообще нет в этом списке, сообщили адвокаты. Это также стало одним из оснований для ходатайства о доследовании.

"Все защитники просили, чтобы дело вернули обратно прокурору, - пояснил адвокат Дмитрий Харитонов. - Мы считаем, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, которые делают невозможным рассмотрение этого дела в суде. В первую очередь, оно связано с определением обвинения".

Кроме того, адвокаты защиты подали ходатайство, чтобы изменить меру пресечения Серебренникову, Итину и Амфельбаум. Вместо ареста они просили назначить запрет определенных действий - относительно новая и самая мягка форма пресечения в российском законодательстве.

Судья Ирина Аккуратова, после трехчасового перерыва, приняла решение отклонить все ходатайства защиты. Суд продлил всем участникам меры пресечения еще на полгода. Серебренников, Апфельбаум и Итин останутся под домашним арестом, Малобродский - под подпиской о невыезде.

Дело "Седьмой студии"

Расследование по делу «Седьмой студии» завершилось в январе 2018 года. Фигурантов дела обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Серебренников и его коллеги похитили 133 миллиона рублей вместо того, чтобы потратить их на постановку спектаклей проекта «Платформа». Никто из обвиняемых вину не признал.

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