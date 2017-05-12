Суд начал слушания по теракту в метро Петербурга

Окружной военный суд Москвы во вторник, 2 апреля, приступил к рассмотрению по существу дела о взрыве в петербургском метро. Это выездное заседание на площадке Ленинградского окружного военного суда в Петербурге. Спустя два года после теракта на скамье подсудимых оказались 11 человек. В зависимости от роли каждого им вменяют в вину теракт, организацию террористического сообщества, вербовку, а также незаконные изготовление и оборот оружия и взрывных устройств.

В Петербурге планировалось три взрыва

Взрыв прогремел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Взрывное устройство лежало в рюкзаке 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, который и привел его в действие. Жертвами стали 16 пассажиров: 11 человек, включая смертника, погибли на месте, один - по пути в больницу, двое скончались сразу по прибытии в госпиталь, еще двое умерли от ран в течение пары недель после теракта. 67 человек, по данным МЧС, получили ранения. В этот же день в Петербурге находился президент России Владимир Путин: во время теракта он принимал в своей резиденции в Стрельне президента Беларуси Александра Лукашенко.

Жертв могло быть больше, если бы план террористов осуществился полностью. По версии следователей, еще до самоподрыва Джалилов оставил другую бомбу в сумке на платформе станции "Площадь Восстания". Террорист собирался привести ее в действие дистанционно, но она не сработала из-за недостатков в конструкции.

Задержание подозреваемого в причастности к взрыву в питерском метро

Эта версия вызвала сомнения у журналистов газеты "Деловой Петербург". По видеозаписям и фотографиям они отследили путь Джалилова в подземке и решили, что сумку со второй бомбой на "Площади Восстания" мог оставить сообщник смертника: иначе слишком уж долго, по их мнению, бомба пролежала на станции (10-15 минут) необезвреженной. Сегодня уже известно, что сообщника в подземке у Джалилова не было. Второе взрывное устройство действительно находилось на станции около 10 минут, пока его не обезвредили сотрудники Росгвардии.

Третью бомбу ФСБ обнаружила через три дня после теракта при задержании первых шестерых подозреваемых в петербургской квартире. По версии СК, компоненты для взрывного устройства изготовил Акбаржон Джалилов. 22-летний мужчина передал заготовки своим сообщникам, с которыми был знаком по работе в общепите, за сутки до теракта в метро.

Взрыв в метро готовился в "террористической квартире"

Десять из одиннадцати подсудимых были задержаны в течение двух недель после теракта, а в мае 2017 ФСБ взяла и Мухамадюсупа Эрматова - брата ранее задержанного Ибрагибжона Эрматова. Большинство арестованных проживали в одной квартире на Товарищеском проспекте в Петербурге, где и была обнаружена третья бомба. Некоторые обитатели квартиры говорили, что не знали о своем участии в террористической группе, но СК им не поверил. "Был проведен уникальный следственный эксперимент, в ходе которого был изготовлен макет взрывного устройства по месту проживания членов террористического сообщества", - сообщили на своем сайте следователи. Силовики пришли к выводу, что "изготовление подобного устройства не могло оставаться незамеченным для жильцов квартиры".

В Москве ФСБ задержала Аброра Азимова, Содика Ортикова и Шохисту Каримову. СМИ сообщали, что троица вместе работала в кафе на Минском шоссе. Аброр считается организатором теракта, который занимался подготовкой Джалилова.

Следователи считают, что все подсудимые были объединены в террористическое сообщество, которое "не позднее 2013 года" в Сирии создал уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров. В прессе он больше известен как Абу Салах - один из лидеров запрещенной в России организации "Таухид валь-Джихад" ("Армия единобожия и войны"). "Армию" связывают с бывшим сирийским филиалом "Аль-Каиды" "Фронтом ан-Нусра". С 2016 года Мухтаров объявлен в международный розыск по обвинению в организации взрывов в столице Киргизии Бишкеке.

Неизвестная группировка ответственна за теракт?

Между тем ответственность за теракт в метро взяла на себя другая организация - "Катиба аль-Имам Шамиль" ("батальон имама Шамиля"). Об этом 25 апреля 2017 года сообщила мониторинговая группа SITE. Эта группировка тоже заявила о своих связях с "Аль-Каидой". Со ссылкой на марокканское издание Ani СМИ сообщали, что эта террористическая группа сформировалась в ответ на вступление России в сирийский конфликт. Название банды якобы отсылает к имени убитого террориста Шамиля Басаева (на его счету, например, захват школы в Беслане 2004 года и нападение на Нальчик в 2005-м).

Ни СК РФ, ни ФСБ до сих пор официально не произнесли название ответственной за взрыв в петербургском метро группировки. Открытое судебное заседание может пролить свет на эту информацию и на степень участия каждого из подсудимых в подготовке теракта. Впрочем,источники "Новой газеты" сообщали, что слушания могут пройти в закрытом режиме.

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